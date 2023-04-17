連鎖迴轉壽司亞洲藏壽司（2754）今（17）日宣布，集團海外首間「藏壽司全球旗艦店」將在今年5月初正式落腳高雄，占地2,000坪的該店也是全球最大門店，亞洲藏壽司表示，該店裝潢設計將營造現代和風氛圍，完美體現日本美學，希望提供消費者仿佛置身日本的用餐環境。藏壽司在台投資開設超大型旗艦店，顯示對台灣市場的高度重視。

藏壽司自創業以來，除持續在機械化、系統化上發展新突破，更不遺餘力地將迴轉壽司的餐飲型態與和食文化推廣至全世界，不僅在日本、美國及台灣積極展店，更攜手曾替多個日系知名品牌操刀的日本頂級設計製作人佐藤可士和打造「藏壽司全球旗艦店」。為了推廣日本飲食並帶動當地觀光，藏壽司已日本開了4間融合日本傳統文化，同時具有現代建築特色的「藏壽司全球旗艦店」，包括位於關東地區的淺草、原宿、押上以及關西地區的道頓堀，都貫徹了結合「觀光」及「飲食」的「SightEating」精神。

藏壽司秉持著「安全、美味、舒適有趣」品牌理念，在迴轉壽司業界立下多樣創舉。2020年1月份開設「藏壽司淺草 ROX 店」，為了向海外旅客推廣日本和食文化，將「觀光」(Sightseeing)」 和「飲食」(Eating)」結合，因而創造馬「SightEating 」的新型態用餐模式。「藏壽司淺草ROX店內融合日本及現代美學設計，顛覆了大眾對迴轉壽司的形象。淺草店中印上品牌 logo 的巨大白燈籠以及牆上的浮世繪裝飾，體現了經典的日本文化。此外，淺草ROX店還設置了「緣日SPACE」遊戲區，重現日本廟會的氛圍，融古匯今的文化底蘊，結合傳承與創新，為餐飲美學開創新典範。

接續著淺草 ROX 店開幕的是位於大阪的「道頓堀店」，最大亮點是展示了大阪傳統祭典的浮世繪裝飾，既古典又時尚，完美呈現了日式摩登風格。「原宿店」則是融入當地年輕文化，為年輕人而開設的旗艦店，是唯一一間有販售可麗餅的藏壽司分店。而去年初才開幕的「晴空塔押上站前店」，則是能飽覽晴空塔全景的同時，在一二樓設置充滿日式風情的 LED 燈籠牆，當夜晚來臨時，這面彩色燈籠牆就成為了最適合拍照的打卡景點。

有「日本設計鬼才」之稱的佐藤可士和，全程參與了「藏壽司全球旗艦店」的店內設計。獨特的簾幕座席提供包廂式的用餐體驗，而原本置於桌上的調味料，則收納於桌下，讓桌面空間更加乾淨整潔。全店也採用白木打造，讓整體視覺畫面更明亮舒適，符合日本的建築風格。與其他藏壽司分店不同的是，全球旗艦店中的扭蛋遊戲，有機會抽中旗艦店限定，充滿童趣的日本傳統遊戲體驗券。以往在日本祭典才能體驗到的經典遊戲，在藏壽司全球旗艦店就有機會暢玩。

今年五月，國人不用買機票飛日本，在高雄就能體驗到日本原汁原味的「藏壽司全球旗艦店」。亞洲藏壽司公司表示，「藏壽司全球旗艦店」這次落腳港都「高雄」，除原汁原味重現來自日本的感動，更有專屬台灣的設計元素。預計將再颳起一股迴轉壽司朝聖熱潮。