全球最大主權財富基金之一的阿布達比投資局（ADIA）去年第四季成為中國神華能源和紫金礦業的大股東，還增加投資其他中國股票。科威特投資局（KIA）同期加碼深圳市機場股份和安琪酵母等股票。

神華能源和紫金礦業最新年度報表顯示，ADIA首次成為其持股前十大股東。金融服務商東方財富信息、環旭電子和紡織商百隆東方等報表也顯示ADIA增持其股票。

ADIA和KIA未評論其投資狀況，相關投資也不代表為一個廣泛趨勢，但時機卻正值中國致力爭取中東投資，和推動以人民幣做石油買賣的結算貨幣，創造中東對人民幣資產的需求。

這也顯示在許多外國基金仍對中國投資持懷疑或觀望之際，中東主權基金對投資中國的信心已轉正面。

銳聯財智創辦人許仲翔指投資中國，正加強中東產油國與中國之間貿易關係，包括採取「石油人民幣」（petroyuan）降低對美國依賴。

研究機構eVestment的3月報告指中國股票策略，是沙國基金界去年第四季最受關注的策略之一。

資產管理商Gavekal Capital執行長格夫（Louis-Vincent Gave）說，中東基金買進中國資產極度強勁，部份原因跟政治有關。不管是阿布達比抑或沙國，都希望加強與中國關係。

部份西方資金因台海緊張和憂慮中國監管風險，對投資中國態度仍謹慎，但資產管理商荷寶（Robeco）中國投資部主管魯捷說，這些憂慮對中東投資人來說並非問題，因為其認可和接受中國的政治制度。