由台灣大哥大基金會所舉辦，有創作界奧斯卡獎美譽的第17屆《myfone行動創作獎》於17日正式開跑，即日起至8月10日展開為期116天的徵件馬拉松，邀請文壇巨擘吳若權擔任評審長，以高達400萬元的總獎金號召創作好手們投稿。

台灣大表示，本屆徵件主題為「融 Unity in Diversity」，如同七彩光芒各自展現出霓虹奇幻色彩，卻也能融合成一束光線，代表台灣大鼓勵創作者擁抱多元，透過「融」綻放創作光芒，凝聚共同理想。

同時，為呼應徵件主題、響應國際趨勢，迎來AI創作熱潮，今年《myfone行動創作獎》不僅開放投稿輔以人工智慧(AI)創作的作品，更於行動影片組增設獎金高達10萬元的「生物多樣性特別獎」，號召創作界關注地球永續議題，共創美好地球。

每年的《myfone行動創作獎》是創作界引頸期盼的盛事，台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大尊重多元人才、包容不同文化，更樂於改革創新，這樣能所不能的精神不只深入企業DNA，更可以在每年的《myfone行動創作獎》中看見。

本屆主題「融 Unity in Diversity」傳遞出多元不見得一定要意見相左，而是可以透過「融」聚合為一，台灣大在鼓勵多元創作的同時，更在乎作品最終展現出的「融合」精神。不僅如此，《myfone行動創作獎》與時俱進，在生成式AI爆發的時代，「人腦」與「AI」共同創作也是一種「融」的展現，期待創作者們Open Possible，激盪出令人眼睛為之一亮的作品。

台灣大哥大基金會董事暨執行長劉麗惠進一步指出，《myfone行動創作獎》作為一個結合時事、文學、音樂、影像、科技與藝術的創作平台，每年都精心訂定主題、更新賽制，本屆主題「融 Unity in Diversity 」，鼓勵創作者發揮各自的特色，融會自身優點並理解他人所長，將其轉化成創作養分，如同今年徵件主視覺中，「融」字化為一個鏡像柱體，透過鏡面折射煥發出七彩光芒，亦或是光線在不同角度照射下，能反射出不同樣貌，以此來表現創作本身的多樣性，象徵人們性格迥異，但依舊能凝聚共同理想。

劉麗惠強調，台灣大更期待藉由優秀的徵件作品讓大眾一起關注社會議題，台灣大關心環境永續，呼應ESG國際趨勢，除了透過「Tech The Dreamers科技‧夢想+」專案扶植友善農耕團隊，鼓勵智慧農耕、促進生物多樣性，今年也將行動影片組的「永續特別獎」改為「生物多樣性特別獎」，鼓勵創作與台灣特有種生物的生態保育相關議題的作品，透過影像培養大眾對環境保育的意識，與地球共好。

早在2018年的《myfone行動創作獎》，原創歌曲組就有運用AI人工智慧、大數據分析並以類神經網絡自動學習，由電腦自行創作的歌曲獲獎。隨著生成式人工智慧(generative AI)席捲藝術圈，今年《myfone行動創作獎》也鼓勵創作者與人工智慧(AI)搭檔創作，「訊息文學組」與「原創歌曲組」開放投稿使用人工智慧(AI)創作的作品。

《myfone行動創作獎》本屆評審長吳若權表示，ChatGPT不只會聊天，同時擁有強大AI創作能力，輸入指令即可生成五花八門創作，創意表現佳，唯呈現較口語化，若運用在訊息文學類別上，建議可重新組織架文章構，讓故事更生動、脈絡更清楚。

擔任「原創歌曲組」評審的陳子鴻也指出，AI的發展日新月異，音樂人必須了解AI創作，好好善用這個工具，將人工智慧(AI)生成的內容以加以改寫、改編，來呈現自身的原創性、創作理念與特色。

針對賽制更新，微電影組在去年轉型為「行動影片組」，徵求到許多優秀作品頗受評審讚賞，像是僅用三分鐘巧妙刻畫父女情的《觀景窗裡》，以及短短27秒就呈現多種劇情反轉的極短片作品《巨梨》，因此今年的《myfone行動創作獎》將延續「行動影片」與「極短片」兩個組別，持續激發創作者的創意能量。

另外，今年行動影片組首度針對「生物多樣性」議題設立特別獎，獎金高達10萬元，跟隨台灣大哥大聚焦生物多樣性的腳步，「生物多樣性特別獎」引領創作界關心自然生態，作品將自「行動影片」或「極短片」中選出，評審除了依據創意表現、故事完整、導演執行、製作技術評分，也會針對作品內容、故事主角呈現生物多樣性面向的參與度及影響力納入評分要素。

行動訊息組今年將成語詩詞創新應用特別獎轉型為「綜合評選」，獎金上看10萬元，創作者將不受單一獎項額度限制，將由評審團視實際作品狀況，設定獎項數目與獎金分配，若能以獨特方式將古文改寫反映現代情境，將有機會一人獨得10萬元，鼓勵創作者於日常中了解古文經典，發揮創意改寫成語詩詞為經典賦予新意，做出能反映當代現況的創新作品。 今年決選評審陣容強大，由文壇名家吳若權接下評審長重任，吳若權表示，多次參與評審工作，最開心的是能夠跟優秀的老師們合作審稿，在投稿者身上看到創意的火花更是非常寶貴的經驗。對於今年的主題「融 Unity in Diversity」，吳若權表示，自己一直從事跨領域的工作，從資訊、藝文、到媒體，同時也要和跨世代的夥伴合作，在過程中，同理尊重、多元包容是非常重要的精神。而所有的差異化與多元性，都因為「正直誠信」而彼此包容，互利雙贏。

他也特別拋磚引玉，帶來示範作品詮釋今年主題，「無蒂，自融」改寫自成語「無地自容」，本來是帶著有點羞愧的意味，改以同音異字、加了標點符號，讓它變得積極正面，代表拿掉隔閡、刪去阻礙，就算是彼此的理念或背景不同，還是可以相融在一起，並且以互利共好，結合彼此的資源，創造更豐盈的成果。

《myfone行動創作獎》堅強的評審陣容將由吳若權與侯文詠、張曼娟等文壇巨擘一同出任「訊息文學組」的決選評審。影視音多棲、過往擔任圖文創作組評審的黃子佼今年則轉戰「原創歌曲組」，與多次擔任評審的陳子鴻、剃刀蔣共同為音樂創作者們指引明燈，「行動影片組」則由金光閃閃的王小棣、楊力州、瞿友寧導演出任決選評審，；「圖文創作組」由曾任金曲獎視覺統籌、金穗獎主視覺設計的顏伯駿領軍，與鄒駿昇、畫龜畫共同為作品把關。

「原創歌曲組」評審陳子鴻、剃刀蔣14日也到場分享對於「融 Unity in Diversity」的詮釋，陳子鴻認為現在的世界已經是一個融合的世界，音樂類型也越來越難歸類，並沒有單一的類型存在，所以「融合」這件事情很重要。另外，人與科技共同創作也是近期趨勢，音樂與科技如何產生更新的東西，是我們正在進一步追求的。剃刀蔣除了贊同子鴻老師的一席話，更表示創作是解構再重構的過程，透過AI協助，可以減少找素材重構的時間。

「行動影片組」評審王小棣、瞿友寧導演也非常期待今年的投稿作品，對於「極短片組」，王小棣表示，人生中很多美妙的事都在很短的時間發生，期待大家繼續發掘「短」的精彩；瞿友寧導演則解構「融」這個字，一個「虫」，「隔」開很多可能，當很多事情衝擊到我們的時候，要把它融合後轉化成一股新的力量與可能，鼓勵創作者發揮無限可能、投稿創意作品。

對於AI創作在圖文圈掀起波瀾，「圖文創作組」評審畫龜畫認為創作的形式不斷在改變，從過去的油畫、原子筆、電腦繪圖，到AI，無論使用的媒材或媒介為何，重點是讓觀看者感受到創作者的想法、情感、對生活的崇景。顏伯駿也表示，創作不只是停留在文字與圖像，最有趣的地方是讓創作成為各種可能性，並且發生在現實生活裡面。

台灣大哥大強調，歡迎對文字、影音、圖像創作懷抱熱忱的創作人踴躍參加第17屆《myfone行動創作獎》投稿。「訊息文學組」分成時事、生活故事接龍三組，首獎最高獎金10萬元。「行動影片組」分為行動影片、極短片兩組，不限拍攝裝置，首獎獎金高達100萬元。「圖文創作組」分為原創貼圖、情緒圖文組，首獎最高獎金10萬元。「原創歌曲組」徵求2到5分鐘作品，首獎獎金20萬元，今年除了持續和網路唱片公司「音樂霸」合作，也再度與「1500聲量音創學院」合作，攜手開辦歌曲講座，提供創作者與一流名師面對面的機會。

台灣大更全力扶植《myfone行動創作獎》得獎者，推出「勇敢追夢計畫」，從輔導素人歌手發行數位單曲、站上小巨蛋圓夢，到2018年全力培植微電影組首獎得主李洹宇打造華人首支原創歌舞短片《奇幻書店》，讓優秀的影視音人才朝著專業領域發展。第五屆「勇敢追夢計畫」扶植第14屆微電影百萬首獎李祈悅導演拍攝霹靂舞選手孫振的追夢過程，推出的紀實片《突破高牆》在短短12天就突破百萬觀看次數，感動無數網友，也大眾更了解「霹靂舞」這項被列入巴黎奧運競賽項目的運動。今年第6屆「勇敢追夢計畫」正在進行中，成果也將在近期正式對外發表。