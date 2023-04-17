女星小S（徐熙娣）談吐幽默，個性直爽，主持的談話性節目受到大批粉絲的喜愛，而她也用心經營社群，屢屢在其上曬出自己的生活點滴，今(17)日，她突改變過往短髮造型，曬出一張棕色長髮照，讓網友看了直呼：「好像林志玲。」

今日小S在社群上發文，寫下：「今年母親節想跟女兒們，我媽、我婆婆，其實就全家人啦一起過！我想吃女兒做的西式料理、也想告訴媽媽和婆婆我很愛她們！最後再來個美味的甜點，就太完美了！人生、不管怎麼過，一定要珍惜你愛的人～。」並曬出多張照片，只見畫面中，除了各式蛋糕、餅乾、磅蛋糕外，小S更加碼貼出一張她戴著鴨舌帽，而一頭棕色長髮披在肩膀上的模樣。

小S此番與過往短髮幹練模樣相差頗大，長髮披肩造型讓網友看得嗨翻，爭相前來朝聖，寫下：「長髮好有公主風」、「你棒呆了，S姐」、「長髮看起來很韓」，更有網友認為小S的長髮模樣與其他女星相似，表示：「你長髮跟林志玲好像喔」、「我剛第一眼以為是狄鶯姐」、「阿妹！」

不過小S此次的造型似乎是頭戴長假髮，有網友詢問：「頭髮留長啦」、「是戴假髮嗎」，她也回覆：「不要，最後就一直綁馬尾」、「當然」。但也有部分粉絲認為短髮造型更適合小S，表示：「你還是短髮好看」、「短髮比較美。」