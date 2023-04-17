立院交通委員會考察花蓮立委傅崐萁成功爭取中央全額經費補助「花蓮-吉安鐵路高架化」、「兩座金針山農路徹底修復提升」、「富里增班對號快車停靠」等13項建設！

為改善花蓮交通13項問題並爭取中央補助經費，立委傅崐萁今（17）日，特請立法院交通委員會「考察花蓮地區交通建設及震災復建進度」，邀請交通部長王國材、工程會主委吳澤成、農委會副主委陳添壽、公路總局長陳文瑞、台鐵局長杜微、鐵道局長伍勝園、農委會水保局副局長林長立等中央官員赴實地考察。立法委員鄭天財、花蓮縣長徐榛蔚、副議長徐雪玉、吉安鄉長游淑貞、壽豐鄉長曾淑懿、富里鄉代鄉長江東城、瑞穗鄉長吳萬德、光復鄉長林清水、詹金富議員、吳東昇議員、鄭乾龍議員、吳建志議員、迪布斯議員、韓林梅議員、徐子芳議員、鐘素政議員、金淑敏議員、林玉芬議員、黃玲蘭議員及地方代表、村長等人都陪同參與並表達地方需求！

立委傅崐萁今特請立法院交通委員會「考察花蓮地區交通建設及震災復建進度」，獲得13項重大交通建設經費全由中央補助承諾。(戴志揚翻攝)

傅崐萁針對「花蓮車站漏水問題」、「花蓮機場航班改善問題」、「花蓮至吉安七處危險平交道」、「花蓮大橋改建工程」、「鳳林、南平車站鋪面問題」及「鳳林鎮平信路平交改善」、「台9線安全景觀大道計畫-光復大興段擴寬、瑞北段中央綠帶增設護欄、大禹段改善、298K增設左轉專用道及專用號誌」、「瑞穗車站動線改善」、「赤柯山及六十石山農路復建問題」及「解決富里火車展對號列車班次不足問題」等13項交通重大待改善事項，向交通部、工程會爭取經費並要求立即改善，交通部及工程會針對立委傅崐萁所提需求皆允諾辦理。

立委傅崐萁今特請立法院交通委員會「考察花蓮地區交通建設及震災復建進度」，獲得13項重大交通建設經費全由中央補助承諾。(戴志揚翻攝)

立法院交通委員會今上午第一站先至花蓮車站勘查漏水問題，並聽取花蓮機場航班改善簡報，台鐵局承諾儘速改善問題，預計5月提送調查及改善設計成果，經費初步估600萬元，預計112年11月改善完成並且將進行車站全面總體檢。傅崐萁進一步表示，為提升花蓮意象及推動國際化，要求交通部於站體增加代表花蓮意象的蛇紋石及大型時鐘。王國材部長承諾將提出研議。

傅崐萁也要求台鐵針對花蓮境內所有火車站座椅進行體檢，要求老舊生鏽座椅全面代換，並定期針對圍籬內除草。王國材部長立即責成台鐵局，局長杜微承諾將全面體檢汰換並定期清除雜草。

至於花蓮航班問題，傅崐萁指出隨著疫情趨緩，國際旅客來花蓮旅遊人數將持續增加，為因應即將到來的觀光人數，要求民航局恢復疫情前臺北-花蓮往返各兩班班次及國外旅客包機提高獎勵補助。王國材承諾將優先恢復假日臺北-花蓮航班，之後逐步恢復每日航班並提供包機獎勵補助。

赤柯山復建工程目前核定1億2,133萬元，後續工程約有5000多萬，請吳澤成主委全力協助。吳澤成主委回應表示，在經費上一定全力支持，並期許縣府修繕重建工程務必徹底做好。(戴志揚翻攝)

花蓮縣長徐榛蔚希望交通部持續推動國際包機，以利提升國際旅客到訪花蓮，同時也希望交通部針對花蓮航空站推動智慧化，增加智慧化設施。

考察團會勘「花蓮-吉安七處危險平交道」及「花東鐵路雙軌電氣化」後，傅崐萁指出「花東雙軌電氣化」，將在3月24日正式動工，177億經費希望由中央全數補助。王國材承諾，今年6月將縣府所提規畫列入修正計畫，送交行政院核定，改建經費將由中央全數負責。

接著來到花蓮大橋，視察花蓮大橋改建工程部分。立委傅崐萁指出，花蓮大橋於2018年0206震災受損，原預算金額13.07億、工期1030天，經過10次流標及持續爭取下，工程經費上調至24.5億、工期1200天，已於4/11公開招標，若招標順利，將於6月開工，要求公路總局，順利完成招標後，應督促廠商盡速開工，以利早日完工。公路總局承諾將應委員要求辦理。

赤柯山復建工程目前核定1億2,133萬元，後續工程約有5000多萬，請吳澤成主委全力協助。吳澤成主委回應表示，在經費上一定全力支持，並期許縣府修繕重建工程務必徹底做好。(戴志揚翻攝)

至於「鳳林、南平車站鋪面問題」，立委傅崐萁表示希望鐵道局、台鐵局撥款鎮公所修復，並鋪設壓花地坪，所需經費各300多萬。王國材承諾將要求鐵道局、台鐵局儘速撥款給予公所修繕。

而「鳳林鎮平信路平交改善」部分，立委傅崐萁要求該路段平交道拓寬改善並拉直。工程總經費250萬元，將待里長取得土地使用同意書後，將道路取直拓寬銜接平交道改善施作。

「台9線安全景觀大道計畫：光復-大興段」、「瑞北段-中央分隔綠帶改善護欄」部分，傅崐萁表示希望修正原定設計，於中央分隔帶設置路緣石，並設置如高速公路上的鋼板護欄來阻絕事故發生。徐榛蔚也允諾地方都委會將全力配合都市計劃變更，內政部都委會則要交通部協助溝通，王國材及公路總局承諾將按照傅崐萁要求，儘速修正設計方案，並加快施工腳步明年7月及116年前完工。

瑞穗火車站動線改善部分。傅崐萁提出瑞穗車站3大待改善問題，要求台鐵與鄉公所及地方觀光業者會勘研議，進行通盤規劃。台鐵承諾將研議規劃。鄭天財委員更表示，瑞穗是他的故鄉，過去在第九屆立委任期，徐榛蔚縣長時任立委，與他共同爭取台9線專案拓寬，獲當時行政院長張善政專案核定，並攜手推動瑞港公路改善提升，瑞穗是擁有豐富天然觀光資源及農產的地方，瑞穗火車站是進出地方及帶動發展的重要交通設施，各項問題與需求，希望交通部可以全力協助。

考察團也臨時增加「台9線安全景觀大道計畫：大禹段」拓寬工程，傅崐萁特別至現場勘查，並遇到上週五因車禍受傷民眾之家屬聲淚俱下地陳情，現場要求公路總局改善3大問題改善經費約2千多萬，當場獲得王國材及陳文瑞允諾由公路總局來負責設置，以確保路口安全。

赤柯山及六十石山視察農路復建部分。傅崐萁指出赤柯山及六十石山是當地重要觀光景點也是帶動地方發展的重要地區，交通部公路總局同意將赤柯山、六十石山農路升等為鄉道，待花蓮縣政府依程序提報公路納編計畫後及補正GPS路線、土地產權、道路設計標準及管養機關同意函後，農路將正式提升為鄉道。傅崐萁要求除復建工程以外之路段，希望中央補助經費徹底解決並提升。

傅崐萁強調，赤柯山復建工程核定1億2,133萬元，目前花蓮縣政府正辦理基本設計審理中，預計4月14日提前送基本設計書圖至水保局審查；六十石山部分，核定8,974.6萬元，目前公開閱覽中，預計4月30日前公告，5月31日前工程發包。

徐榛蔚表示，赤柯山復建工程目前核定1億2,133萬元，後續工程約有5000多萬，請吳澤成主委全力協助。吳澤成主委回應表示，在經費上一定全力支持，並期許縣府修繕重建工程務必徹底做好。

在富里對號列車停靠班次不足問題，地方鄉親多次向台鐵局提案增加停靠班次。台鐵局長杜微表示，此次4/26改點，台北-富里已增加428次及423次2列，407次原DMU改為EMU3000，富里到台北早73分，共縮短行車時間80分鐘。未來需再觀察旅客變化情形，再予評估增停之必要性。

在代理鄉長江東成的爭取下，為回應鄉親期盼，傅崐萁於會中具體要求台鐵於下一次改點時，增加停靠富里快車班次，北上411班次（EMU3000)及南下438班次(EMU3000)停靠富里站。台鐵局長杜微回覆時當場允諾，將於下次改點時增加411及438兩列快車停靠富里站，並獲得在場與會各級民意代表及鄉親一陣歡呼，今日交通委員會考察花蓮行程，也在眾人感謝及掌聲中圓滿結束。