今(17)日檢方指揮偵辦，持搜索票和拘票兵分14處進入「泌尿科」權威醫師顧芳瑜，位於大安區診所進行搜索，以及查扣大批病歷資料，不僅拘提顧芳瑜，也陸續拘提8名涉嫌「割包皮詐保」男病患；經檢警調查，顧涉嫌利用高價割包皮手術配合患者請領醫療險，且檢警也發現顧至少替8人「無病理性執行VIP手術」，全案依加重詐欺、偽造文書罪嫌偵辦。

據《ETtoday新聞雲》報導，檢警兵分14路搜索顧芳瑜的住家、診所，並且查扣大批病歷資料，警方也陸續拘提顧芳瑜醫師，以及8名涉嫌「割包皮詐保」的男病患。

由於顧芳瑜醫師的病患出險比例偏高，且手術申請費用也有較高現象，另外發現有部分患者長期無「立即手術」的必要，但顧芳瑜醫師仍以「病理性包莖」為由，須立即替病患手術，且開立疑似不實診斷，遭到保險犯防中心認為有詐保，偽冒請領保險的問題向檢警檢舉。

據悉，顧芳瑜醫師涉嫌多次進行高單價的「包皮手術」，並讓患者請領高額醫療保險，價額遠比一般割包皮手術高出許多，據了解，顧等人在2020年起至2021年，因涉犯刑法之三人以上共同詐欺之加重詐欺取財、行使業務登載不實文書罪嫌。