行政院去年11月核定「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」經費共50億元，內政部17日表示，新北市、桃園市及基隆市迄今尚未提報。對此，基隆市教育處表示，本周將完成8校需求規畫書送內政部營建署進行首波提案，後續將請各校重新檢視需求再提出。

內政部表示，截至今年3月27日為止，已有512校正在規畫評估及施作改善中，但還是有很多縣市申請數掛零。以北部縣市為例，新北市盤點53校有需求、桃園市28校、基隆市有9校，但三市都未提報。

基隆市教育處表示，基隆市府先前已盤點本市所屬學校改善需求，計有37所學校提出改善學校周邊環境設置標誌、標線、號誌、行穿線、人行道及家長接送區等需求，本周內將完成8校需求規畫書送內政部營建署進行第一波提案。

另外，教育處也於今日召開全市校長視訊會議，請各校再重新檢視學校周邊500公尺內環境，針對人行道、路燈、路樹遷移及家長接送區等提出需求。本府將評估、彙整學校需求後，向營建署進行第二波提案，以共同協力打造友善校園通學環境。