女星侯佩岑以高學歷和知性氣質著稱，她從美國留學歸來後在電視圈擔任記者，憑藉甜美外型和流利口條很快當上主播，有「台灣第一美女主播」的美稱，她2004年淡出主播台轉往演藝圈發展，受到許多粉絲喜愛；今（17）日是她與丈夫的結婚紀念日，侯佩岑甜喊：「謝謝你娶我～」。

侯佩岑今（17）日在社群平台發文：「12年前的今天，你給了我一個難忘的婚禮⋯謝謝你一直以來的包容和體諒，讓我可以安心的做自己」，她曬出12年前的婚紗照，她與老公穿著禮服開心跳躍，經過12年兩人多了2個寶貝兒子，全家坐在地毯上露出大大的笑容，家庭氛圍十分幸福。

貼文吸引1.3萬網友按讚，許多人表示：「太甜蜜了」、「幸福，小孩都這麼大了」、「婚後還能做自己真的很棒」、「12年前的妳到現在的妳，根本沒變吧！一樣超級漂亮的」、「結婚週年快樂」。

侯佩岑父親是節目製作人，母親是知名女演員林月雲，她早年出國留學美國南加州大學，以大眾傳播和心理學雙學位畢業，回國後擔任台視記者，後當上中天資訊台英語新聞節目《聽英語看新聞》（Power News English）主播，憑藉高學歷和甜美外型大受歡迎，曾被譽為「台灣第一美女主播」，2004年淡出主播台，轉往演藝界發展。侯佩岑老公黃柏俊是銀行高層，她曾透露兩人是在學姐婚禮上認識，「當天就有四、五個朋友都介紹同一個男生給我，就是他」，身邊好友都覺得兩人很相配。