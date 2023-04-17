美式賣場好市多提供許多美味的食品供會員選購。一位男子近日在好市多買了「番茄櫛瓜麵包」回家，沒想到24小時後麵包發霉，讓他直呼「請大家多多注意，不要不小心吃進肚子裡囉」。不過有內行人指出，該款麵包含有大量水份，在室溫下迅速發霉屬於正常現象。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他4月13日於好市多新竹店買了1份番茄櫛瓜麵包，24小時後麵包就發霉了，「請大家多多注意，不要不小心吃進肚子裡囉」；原PO進一步說明，當天他回家後就把麵包放進冰箱冷藏，隔天中午才拿出來食用一小部份，之後蓋好蓋子、放在餐桌上，晚上20時、21時看了麵包才發現發霉。

一位男子買了好市多的番茄櫛瓜麵包，才1天就發霉壞掉讓他傻眼。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

原PO指出，雖然麵包的保存期限顯示14日到期，「但也還在時效內，不該如此吧」，雖然麵包壞掉或酸掉都是正常狀況，「但發爐成這樣就不對囉」，強調自己只是想要分享麵包發霉狀況，以免下次有人不小心吃下肚。

對此，許多網友紛紛回應，「通常就是很新鮮、沒放防腐劑等奇怪東西的食物才會比較容易壞，而且你要看當下的溫度濕度，有鋁箔包裝的濕氣不容易出去，當然就更容易壞」、「這樣保存發霉是正常的，看起來蠻好吃的，下次去好市多也想買看看耶」；但也有人認為「以後這種不要在好市多買，24小時能這樣表示早就有菌絲了，一般都是先酸再長菌絲，我買好市多生鮮一定當餐吃完，決不想冰或隔餐」、「臭酸正常，長菌絲不正常」。

有內行人則指出，其實是麵包種類不同導致食物腐壞程度不一樣，「我同時買的肉鬆麵包一回家就要冰，法國麵包就不用冰。完全就是因為水氣多，容易生菌。拜託不要拿一般吐司麵包來跟披薩比好嗎？」、「這個蔬菜都是水份，冷藏都要儘快食用完畢，更何況是室溫，我通常買回家會先分切成6塊，分裝放保鮮袋丟冷凍，吃多少拿多少出來退冰烤過」。