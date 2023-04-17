數位發展部部長唐鳳上周於立法院公開承諾，會在一周內將現存的假冒名人詐騙廣告從網路下架，行政院近日也喊出「打詐綱領1.5」，國民黨立委李貴敏16日在臉書指出，唐承諾的期限將在17日到期，大家拭目以待其效率。對此，而近日就有一份最新的民調指出，有高達94%的人對「民進黨政府整頓詐騙沒信心」，許多網友更是表示「請鬼抓藥單」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》17日對於「民進黨政府表示會修法整頓詐騙集團，數位發展部長唐鳳也承諾會下架網路詐騙廣告」進行了網路民調，截至17日22時，已有1萬人進行投票，有95％的民眾「對民進黨政府整頓詐騙沒信心」、有4％的民眾「對民進黨政府整頓詐騙有信心」、有1％的民眾認為「沒有意見」、另有1％的民眾認為是「其他狀況」。

另立法委員高嘉瑜10日於立院交通委員會質詢時，就不滿一頁式詐騙廣告由哪個部會負責，轟「大家互踢皮球，沒有人要負責嘛」，逼得唐鳳回應，「當然是我們跟NCC啊」，李貴敏對此也痛批，政府官員依舊藉口一堆，拿不出具體有效的辦法來止血或讓詐騙廣告立即下架，究竟要大家等到甚麼時候？

而此消息一出，許多PTT上的網友紛紛炸鍋表示「口袋有滿滿就好了，人民怎麼說都沒差」、「請鬼抓藥單」、「最大詐騙集團」、「詐騙國家隊」、「還有4%，是詐騙犯的比例嗎？嘻嘻」、「塔綠班詐騙集團要整治詐騙？是騙預算的手段嗎？」、「騙最大就你們」、「厲害了我的黨」、「要公家詐騙部抓民間詐騙集團，太殘忍了」。