萬壽宮理事長林恩碧(右三)代表廟方熱情迎接，當地民眾夾道歡迎、鑼鼓喧天，十分熱鬧。(于家麒攝)

萬壽宮廟方特別準備茶水、點心，熱情招待遠從金門前來參拜的貴賓們。(于家麒攝)

萬壽宮廟方安排精彩的腰鼓陣表演，熱情迎賓。(于家麒攝)

參拜科儀結束後，副縣長李文良(左)也致贈爐敬金予萬壽宮，祈願兩岸和平發展。(于家麒攝)

高崎萬壽官主祀保生大帝和媽祖，是廈門島內尚存年代久遠的古廟之一，香火鼎盛。(于家麒攝)

參拜活動結束後，廟門口的天公爐突然發爐，令信徒嘖嘖稱奇。(于家麒攝)

由金門各界與宮廟代表近300人組團赴廈門參加「第16屆海峽兩岸保生慈濟文化旅遊節」的「進香團」，今(17)日上午在金門縣副縣長李文良的率領下，前往主祀保生大帝和媽祖的廈門高崎萬壽宮參拜，藉由宗教交流祈願兩岸能和平發展。不過參拜活動一結束，廟門口的天公爐突然發爐，令所有信徒嘖嘖稱奇。

金門縣副縣長李文良今日上午率領縣府民政處等各局處主管人員及金門各保生大帝宮廟主委、理事參訪團，前往位於廈門高崎的萬壽宮會香參訪，萬壽宮理事長林恩碧代表廟方熱情迎接，當地民眾更是夾道歡迎、鑼鼓喧天，十分熱鬧。

據了解，已有700多年歷史的高崎萬壽官，主祀保生大帝和媽祖，是廈門島內尚存年代久遠的古廟之一。萬壽宮廟前立有南明永曆13年(西元1659年)的《頌崇明伯甘老爺功德碑》，是湖里區年代最久的石碑，它與村邊1655年鄭成功在高崎北側海岸營建的「高崎寨」、村中的「國姓井」一起構築著高崎的歷史。2007年10月，高崎萬壽宮被正式列為廈門市涉台文物古跡保護單位。

副縣長李文良一行在高崎萬壽宮理事長林恩碧及眾理事、善信陪同下，謹備香花、鮮果、金帛之儀，禮奉於主神保生大帝暨眾神明座前，行三拜三獻三鞠躬大禮，以祈求保生大帝暨眾神靈庇佑風調雨順、國泰民安，兩岸和平。

李文良感謝高崎萬壽宮廟方的熱情招待，他表示，縣長陳福海為加速促成金廈兩地恢復疫情前雙方能正常往來的盛況，正前往台北與中央會談協商中，因此由他代表致意萬壽宮廟方，共同祈願保生大帝威靈顯赫，庇佑金廈兩地各保生大帝宮廟香火鼎盛，護佑兩岸和平發展。

高崎萬壽宮理事長林恩碧則表示，保生大帝信仰是大陸和台灣地區民間交流、往來互動的重要紐帶，改革開放後，海外僑親前來萬壽宮進香的人員不斷，金門、台灣各保生大帝宮廟組團前來高崎萬壽宮會香參訪也絡繹不絕。高崎萬壽宮也多次組團赴金門、台灣參加海峽兩岸保生慈濟文化節活動。2017年4月高崎萬壽宮就曾組團參加「金門保生平安祈福季」活動，102位萬壽宮信眾在金門大會師後，跟隨各宮廟人員步行繞巡金門縣的五個鄉鎮，共同見證海峽兩岸民間信仰文化交流之盛事。

林恩碧強調，保生大帝兩岸同尊，慈濟文化薪火相傳，希望通過對接兩岸保生慈濟文化之緣，發揮保生大帝宮廟民間相互往來作用，把兩岸民眾共同的信仰發揚光大，促進民族文化認同，以增進兩岸同胞之情誼。