陳威全入行20周年，將於4月29日在吉隆坡「Mega Star Arena Kuala Lumpur」舉辦演唱會，也是他人生第一次光榮唱返故鄉馬來西亞，眼見開唱倒數，沒想到今傳突發事件，令他感到晴天霹靂，難過坦言此次演唱會的主辦單位無預警宣布退出，疑因票房不理想決定與他切割，陳威全無奈說：「一個原本要跟你一起打仗的伙伴，突然間不玩了，聽到這個消息時，老實說，心裡有點不爽。」
陳威全出道以來創作無數動人心弦歌曲，且身兼製作人才華洋溢，他為了今年飛返家鄉舉辦演唱會籌備已久，沒想到開唱倒數2周，主辦方竟突然決定退出，令他一時間感到晴天霹靂，最後決定自己一肩扛起票房壓力；陳威全在社群發文表示：「我會持續地把這場演唱會辦完，這不只是一個商業活動而己，這是一場我想要跟大家分享故事（的演唱會）」。
他表示自己的個性就是不妥協，再怎麼困難都要把這場比賽走完，「也許我走得慢、也許過程裡會有一些挑戰，但我相信我還是會走到終點。我是不會放棄的」，一席話令人動容，圈內好友及歌迷們也紛紛留言為他打氣，相約4月29日不見不散、支持到底。陳威全「再任性一把 never give up 二十周年回家演唱會」將邀請好友方泂鑌擔任演唱會嘉賓，購票可查上行娛樂官方臉書。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。