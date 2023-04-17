陳威全決定演唱會不取消。（翻攝陳威全IG）

陳威全入行20周年，將於4月29日在吉隆坡「Mega Star Arena Kuala Lumpur」舉辦演唱會，也是他人生第一次光榮唱返故鄉馬來西亞，眼見開唱倒數，沒想到今傳突發事件，令他感到晴天霹靂，難過坦言此次演唱會的主辦單位無預警宣布退出，疑因票房不理想決定與他切割，陳威全無奈說：「一個原本要跟你一起打仗的伙伴，突然間不玩了，聽到這個消息時，老實說，心裡有點不爽。」

陳威全出道以來創作無數動人心弦歌曲，且身兼製作人才華洋溢，他為了今年飛返家鄉舉辦演唱會籌備已久，沒想到開唱倒數2周，主辦方竟突然決定退出，令他一時間感到晴天霹靂，最後決定自己一肩扛起票房壓力；陳威全在社群發文表示：「我會持續地把這場演唱會辦完，這不只是一個商業活動而己，這是一場我想要跟大家分享故事（的演唱會）」。

他表示自己的個性就是不妥協，再怎麼困難都要把這場比賽走完，「也許我走得慢、也許過程裡會有一些挑戰，但我相信我還是會走到終點。我是不會放棄的」，一席話令人動容，圈內好友及歌迷們也紛紛留言為他打氣，相約4月29日不見不散、支持到底。陳威全「再任性一把 never give up 二十周年回家演唱會」將邀請好友方泂鑌擔任演唱會嘉賓，購票可查上行娛樂官方臉書。