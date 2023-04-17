泌尿科名醫顧芳瑜因遭人檢舉詐領高額醫療保險，檢方17日指揮刑事警察局兵分14處，前往顧的診所與住家展開調查，並且查扣大批患者病歷，全案依加重詐欺、偽造文書等罪偵辦；對此，顧芳瑜醫師診所也發出聲明稿回應。

據悉，由於保險業者發現顧芳瑜醫師的病患出險比例偏高，且手術申請費用也有較高現象，另外發現有部分患者長期無「立即手術」的必要，但顧芳瑜醫師仍以「病理性包莖」為由，須立即替病患手術，且開立疑似不實診斷，遭到保險犯防中心認為有詐保，偽冒請領保險的問題向檢警檢舉。

顧芳瑜疑遭到同行陷害舉報詐領保險費，診所發出聲明稿：

1、針對今日的風波，造成病患與相關人員心裡的不安和不便，本診所在此鄭重向大家表示遺憾及歉意。

2、本診所針對診斷證明之開立，一向以根據病患之實際狀況開立，並無造假。

3、顧芳瑜院長鑽研男性醫學相關領域，包皮環切手術之手 術量為台灣數一數二，故經手之病患數量當然相對較多，實在不能以病患請領理賠之件數及金額當作嫌疑的依據。

4、顧芳瑜院長原為台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師，因科內主治醫師利用職權之便，三番兩次利用檯面上與檯面下的操作來抹黑攻擊，顧院長不願捲入白色巨塔內的明爭暗鬥，因一心只想為廣大病患服務，故而選擇離開北醫向外打拚。今日之事件，讓人不免聯想是否也為同業的惡意檢舉。

5、作為男性健康的領航者，是顧芳瑜泌尿科診所的期許與目標，我們不會被這件事情打倒，未來也將秉持此理念繼續服務民眾。