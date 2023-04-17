前進2023 HANNOVER MESSE 德國漢諾威工業展，盛達電業（3027）表示，此次參展將展示工業行動通訊路由器如何於工業通訊解決方案與5G應用中，提升價值。

看好工業網通解決方案前景，盛達特別在漢諾威工業展2023中，針對工業與電力市場需求，推出具備提供精確時間協定（PTP）功能和DNP3 over Ethernet/Modbus TCP/IEC 61850 R-GOOSE工業通訊協議、並符合IEC 61850/IEEE 1613標準，以適用變電站自動化系統的工業行動通訊路由器；以及擁有高功率毫米波（48 dBM EIRP）達到超高傳輸速度和更大覆蓋範圍的戶外型路由器。

此外，深耕智慧交通解決方案市場多年的盛達亦於展中，同步展示了智慧交通系統解決方案與車載路由器，盛達指出，此次展出的智慧交通系統解決方案整合了5G通訊與影像辨視技術，可提升交通效能，並保障行人安全。至於車載路由器則具有基於引擎點火偵測的智能點火感應功能，以及專為車載設計的M12、FRAKA連接器接口，盛達表示，此車載路由器已通過e-mark/ITxPT/VSCC/NCC組織認證，可適用於車載 In-Vehicle 和 C-V2X 的應用。最後盛達還提供了創新且功能強大的雲平台解決方案 BECentral CloudEdge，可實現遠端設備監控，韌體更新、遠端重啟、資料分析功能，降低維運成本。

盛達電業通訊事業處總經理陳弘政表示，盛達憑藉著工業車載行動通訊路由器在M2M/IoT與5G應用通訊市場中的表現，積極參展，期望可與各界攜手合作，共同創造更多產業升級與價值創新的未來。