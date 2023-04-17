軌道經濟發威！因應鐵路高架化、捷運時代的來臨，位居台中海線交通門戶的沙鹿車站，未來預計會有捷運藍線、鐵路高架與轉運站計畫等重大建設加持，吸引大批建商爭相卡位「新站重劃區」，預估3年內將有2,000戶新案量、初估總銷逾200億元蓄勢待發，有機會複製台中東區經驗，反轉站前、站後價差。

台中車站高架通車已有7年，在2016年鐵路高架化完成前，東區的成屋住宅大樓最高成交價為舊站前的「東京澀谷區」，每坪36.5萬元，而後站最高成交單價為「林維湖森」，每坪24.7萬元，兩社區每坪價差約12萬元之間。

而隨著台中鐵路高架完成，大批開發商陸續搶進台中火車站後站開發，新案價格不斷堆疊，目前最高成交單價為「浩瀚湖濱城」的58.3萬元；而舊站前的最高成交價則是名軒「台中新站」的46萬元，同樣價差約12萬元，站前、站後出現反轉。

站前、站後反轉現象也正在沙鹿區上演！海線地區人口最多、商業活動最為密集的沙鹿區，是海線唯一具有機場、國道匝道、鐵路、捷運等多種交通運輸集散地，也因此被定位為雙港核心區，是台中港科技產業園區與台中國際機場門戶特區的出入轉乘點。

值得一提的是，台中藍線捷運沙鹿站已確定設置於沙鹿新站重劃區周邊，加上未來不排除有沙鹿車站高架與轉運中心計畫，「新站重劃區」的發展前景備受矚目！

沙鹿「新站重劃區」占地面積9.16公頃，近年來吸引全台建商搶進卡位，包括大華、富宇、德光、勝麗等，粗估未來3年近2,000戶新案量釋出，區域內已公開個案價格正逐步追平舊站前的房價，如即將完工的「和築T1」，近一年成交單價每坪約27萬元、「勝麗交響曲」成交均價來到31萬元；新進場的「大華鹿鳴」開價33至35萬元。

其中，採先建後售的「和築T1」即將於年底完工，可搶先享有增值空間與即買即用的優勢，低基期房價水位吸引了「租不如買」購屋買盤，成為中科新移民首選；此外，「和築T1」也是新站特區內車行距離沙田商圈最近的新案，藉由興安路滿足生活採買機能，產品規劃23~36坪、二至三格局。

而位在沙鹿火車站新站出口的「大華鹿鳴」，則是區內唯一以三至四房為主力的新案，社區總戶數86戶，每坪開價33~35萬元；相鄰的「勝麗交響曲」，基地面積超過2,000坪，產品規劃25~45坪、二至四產品，成交均價31萬元。