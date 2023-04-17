對賴清德在民進黨提名總統候選人後宣示「台灣沒有統獨」，國民黨立委鄭麗文表示，賴清德，居然為了總統大位！直接把一生追尋理想丟垃圾桶？賴清德搖身一變，祖先牌位都改了！上面寫的不一樣了！ 「台獨變成中華民國 了」！

鄭麗文日前在臉書問賴清德，「你們不再高舉台獨的大旗了？台獨被掃進歷史的灰燼了嗎？發生了什麼事？難道不需要跟你所有的支持者說清楚講明白？難道蔡英文、賴清德不需要向全國民眾報告清楚嗎？難道現在要回歸中華民國憲法了嗎？還是只是換湯不換藥而已？」

鄭麗文搬出民進黨歷史繼續問，從1991年民進黨起草台獨黨綱，台獨黨綱裡頭非常清楚的要制定新憲法！叫做制憲建國！為什麼不需要制定新憲法了呢？到今天30年間發生了什麼事？到2019年賴清德都還這麼說！事實證明台獨是無效的嗎？證明台獨是不可能的嗎？證明台獨是夢一場？還是證明台獨只是一篇謊言？

國民黨立委鄭麗文。（資料照片）

鄭麗文直言，民進黨陳水扁執政時宣布不可能任內宣布台獨，蔡英文完全執政國會過半，再次宣示不可能在任內宣布台獨！ 30年台獨夢一場，只是自欺欺人的謊言？但是這30年的謊言！害台灣空轉了30年，為了這個不存在的問題，內鬥了30年，製造了多少內部的矛盾？仇恨？民進黨難道不需要說清楚講明白公開道歉嗎？還是又一次的騙局！其實台獨沒有真的完全下架，而是借殼上市，躲在中華民國的殼裡面？

鄭麗文更質疑賴清德，現在想要擁抱中華民國！如果將四個堅持納入民進黨黨綱，等於實質的取代了台獨黨綱！賴清德搖身一變，祖先牌位都改了！上面寫的不一樣了！ 「台獨變成中華民國 了」！