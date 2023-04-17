SpaceXC的「星艦-超巨型火箭」(Starship-Super Heavy)首次試射，在填裝燃料過程中發現一些小問題，決定中止發射程序，倒數計時定格在最後40秒。馬斯克(Elon Musk)在發射前就說，今天的成功率是50%，他還說「幸好沒把發射台給炸毀了」。

超巨型火箭底部，有32具火箭發動機，每一具都能調整姿態。(圖/SpaceX)

星艦-超巨型火箭是太空發展史上最具野心的計劃，它的龐大推力可以將人員與物資送往月球，甚至更遙遠的火星，它的尺寸也是無與倫比的，達到122公尺之高，因此這次發射，比1960年代人類登陸月球還要壯觀，假如成功的話。

Starship Flight Test

在發射之前，SpaceX最擔心的是美國聯邦航空管理局(FAA)會不會批准發射，因為在此之前，FAA對於SpaceX的幾次試射失敗造成火箭爆炸，表示不願再給發射許可。不過FAA 仍然在上星期就同意了星艦-超巨型火箭，前題是不能刻意冒險。

星艦-超巨型火箭在美國東部時間中午12點24分開始加注燃料，到了13點12分發現燃料管線的壓力問題，在那時候就決定暫緩發射，改為「溼彩排」，也就是工作流程繼續，直到最後不點火。火箭在最後倒數40秒時，停止燃料加注，也就結束了今天的工作。

目前火箭沒有離開發射台，稍早前，SpaceX 表示，將在 48 小時內進行再一次發射嘗試。