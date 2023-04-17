去年下半年以來，全球半導體市場需求持續下滑，各大存儲晶片廠、晶圓代工廠紛紛減產，台積電也傳出縮減資本支出消息，甚至ASML的先進光刻機可能遭大幅砍單。不過，相對於國際半導體景氣轉弱，大陸晶圓代工大廠中芯國際卻仍持續維持高資本支出，希望藉著逆向投資來擴大市場份額。

據《芯智訊》報導，最近傳聞台積電縮減資本支出影響，荷蘭光刻機大廠ASML也遭遇大幅砍單，幅度可能高達40%。業界對此傳聞觀點不一，但可以確定ASML的EUV光刻機產能仍嚴重不足，領先的晶圓大廠都在排隊等交貨。

根據國際半導體產業協會（SEMI）公佈的報告顯示，2022年全球半導體製造設備銷售金額較2021年成長5%，創下歷史新高，但是2023年半導體設備市場卻並不樂觀，受晶片需求減與庫存較高拖累，2023年半導體設備市場將同比下滑22%。

報導說，由於快閃記憶體價格大跌，各大存儲晶圓廠已紛紛減產或縮減資本支出，其中SK海力士砍了50%，美光砍了40%，日本業者也減產應對。除了存儲芯片廠商紛紛削減資本支出之外，台灣的晶圓代工大廠也即將開始削減資本支出規模，媒體還傳出台積電擴產計劃放緩、產能重新調配的消息。

受PC市場需求大幅下滑，英特爾業績遭遇大跌，去年末也宣布成本削減及銷率提升計劃。晶圓代工大廠格芯也宣佈了全球將裁員800人，並制訂控制成本計劃。

值得注意的是，在各大晶圓廠縮減資本支出之際，大陸的中芯國際卻在持續擴大資本支出，希望通過逆週期投資，擴大市場份額。2022年中芯國際規劃的資本支出金額約為50億美元，但最終的實際支出達到了約66億美元。

據中芯國際財報顯示，2022年全年產能利用率為92%。去年底中芯深圳進入投產階段，中芯京城進入試生產階段，中芯臨港完成主體結構封頂，中芯西青開始土建。而由於半導體需求下滑，2022中芯國際的庫存量也較前一年大增395.1%。公司表示，庫存量比上年增長的原因主要是生產備貨。即便如此，對於2023年的資本支出，中芯國際並未削減，預計將與2022年大致持平，雖然半導體行業尚未有復蘇的跡象，但是公司在行業困難的時候離不開堅持和耐心，對於中長期發展依然充滿信心。