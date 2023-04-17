為推動淨零轉型節能減碳，經濟部17日舉辦「冷氣適溫運動宣示大會」，王美花與合作辦理的全國商業總會等相關公協會代表，共同向社會介紹「冷氣適溫識別標示」，這項新制將由1,300餘家觀光旅館、連鎖餐廳、會議中心等相關服務業自願參與，延續2013年營業場所室內26度的規範，今年以「用餐時間」進行冷氣23度加減1度的試辦型方案。

王美花也特別強調，將請能源局及相關單位在執行時，務必向業者說明，新制上路輔導優先，目前並無罰則。後續會視試辦方案而定，並無正式納管時間表。

「這樣的節能努力，跟缺電不缺電完全無關。」王美花說，這代表同仁努力推動機制，要與國際接軌，朝節能減碳方向來做。也會持續向服務業的朋友說明，如果有需要節能輔導跟補助，都歡迎向經濟部申請，共同響應冷氣溫度適溫2623行動。

經濟部表示，「冷氣適溫運動2623」，將先由自願性接受節能輔導的32家業者1,300家觀光旅館、連鎖餐廳、會議中心等服務業試辦，推動營業場域「會議冷氣適溫26℃±1」及「用餐冷氣適溫23℃±1」，除了有專家團節能診斷及服務，幫你確認開燈、冷氣、通風等更有效率管理之外，同時也協助服務業升級，包括空調送風、全場照明，以及環境溫度最適化控制設備更新等等，目標達到「顧客仍舒適，業者省電費」的雙贏效果，試行都是以輔導優先，並無罰則。