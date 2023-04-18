美軍中央司令部今天表示，美軍今天凌晨發動突襲，鎖定激進組織伊斯蘭國（IS）一名高階領導人，這名領導人可能已經喪命，據說這名領導人涉及「策劃在中東和歐洲發動恐怖攻擊」。

路透社報導，美軍中央司令部表示，美軍在敘利亞北部執行直升機突擊任務，一名伊斯蘭國領導人可能在這次突擊任務中遭擊斃。另外還有兩名武裝分子也送命。

美軍中央司令部表示，在這次突襲行動中，美軍和平民沒有傷亡，美軍直升機也未受損。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120417