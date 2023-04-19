仁寶發布新聞稿表示，消融寶在今年3月完成食藥署醫療器材查驗登記，取得產品上市許可，是仁寶取得工業技術研究院技術授權後，進行產品開發並導入量產的第一款國人自製射頻消融治療系統。

仁寶指出，射頻消融（Radiofrequency ablation，RFA）是一項微侵入治療方法，也是目前世上最廣泛使用的腫瘤消融技術。在導引影像定位下，將極細的電極針準確插入腫瘤區域，針頭放出無線電射頻電波，讓組織因離子激盪擾動而產熱，治療區內軟組織包含腫瘤因溫度上升被燒灼壞死，俗稱電燒。

仁寶總經理翁宗斌說，仁寶近年來積極發展健康醫療事業、布局智慧醫療及照護，在醫療物聯網、移動式超音波、人工智慧（AI）輔助醫療、免疫治療、醫療軟體系統取得豐碩成果，如今更進一步跨入微創手術醫療設備以及高階醫療耗材供應，深耕醫療照護市場。

仁寶目前已經與台大醫院簽訂「癌症微創介入訓練中心計畫」進行產學合作，將合作設立癌症微創介入訓練基地，結合台大相關專家，著手訓練及推廣微創介入技術的相關配合應用，持續進行射頻消融相關醫療設備開發、技術訓練、使用推廣以及醫療人員教育，同時設計進行各種癌症相關研究。