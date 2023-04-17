美國國防部外洩機密檔案陸續遭美媒搜集曝光。《華盛頓郵報》15日報導，美軍外洩的密件評估，台灣在中國大陸空襲下將非常脆弱，台灣不太可能在兩岸衝突中，防禦中國大陸的軍事空中優勢，而美國參謀長聯席會議辦公室發言人及我國防部對此拒絕置評。對此，前立委郭正亮17日就表示「這次中國大陸的演習有遠程火箭砲，還有山東艦從巴士海峽上來，我們擋得住嗎？看到山東艦卡在那個位置，我就睡不著覺了」，引發討論。

郭正亮17日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「事實上它的用語是『你沒有偵測對方發動攻擊的能力』，就是中國大陸什麼時候要發動攻擊，台灣不會事先知道」，郭正亮更分析，「意思就是說對方可能會變成是突襲，那突襲就是傷害會更大」，郭正亮也提及，「這次中國大陸的演習有遠程火箭砲，還有山東艦從巴士海峽上來，我們擋得住嗎？戰鬥機未來還會隱形，這會知道嗎？國防部要回答是這種問題」。

郭正亮也提及，而且山東艦還逼近24海里，「殲15起飛飛到台灣只要兩分鐘，這要怎麼反應？」郭正亮也認為，美國五角大廈一定有跟國防部溝通，「所以國防部如果說這不是事實，那請拿出專業的軍事戰術來說服我們」，最後郭正亮也驚呼，「我看到山東艦卡在那個位置，我就睡不著覺了，因為尼米茲號跑掉了，我們弄一個小巡防艦跟他對峙，有什麼用？這裡是尼米茲的地盤，結果山東艦從南部戰區上來，尼米茲居然跑掉，這當然會讓人覺得怎麼會這樣？就會有質疑」。