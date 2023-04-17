去年登上米其林必比登推介的知名台南小吃「葉家小卷米粉」，今年元旦起因為老闆娘積勞成疾而歇業，不過近日終於傳出好消息，葉家小卷米粉宣布5月3日起將開始恢復正常營業，「衷心的期盼各位能夠再度光臨，來品嚐府城這道絕無僅有的特色小吃」。

葉家小卷米粉去年12月在臉書粉專拋出歇業震撼彈，表示因為老闆娘身體不復年輕、積勞成疾，需要放長假調養生息，因此於今年元旦開始店休，當時葉家小卷米粉並未透露會休息多長時間，許多老饕雖然不捨，但也不時前往臉書留言為店家打氣。

葉家小卷米粉4月7日公布回歸消息，說明經過一段時日的休養生息之後，他們已經準備好再次營業服務街坊鄰居和饕客，「請大家告訴大家，我們即將於5/3 週三起開始恢復正常營業」；同時葉家小卷米粉也釋出開放學徒，「我們希望小卷米粉等於台南小吃的這項美談，能夠在以後繼續的被下一代深深牢記」，只要有人有興趣、有毅力學習與傳承這道傳統小吃的技藝，「歡迎跟我們聯繫」。

對此，許多網友紛紛回應，「終於等到再開門，太棒了」、「必傳99代然後再連鎖開到全宇宙」、「終於可以再次嚐到思思念念的味道，你們是最棒的」、「終於要回歸了」。