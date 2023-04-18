路透社報導，遜尼派沙烏地與什葉派伊朗這兩個穆斯林宿敵上月復交後，中東的裂痕正進一步緩和。之前沙烏地和伊朗長年失和，在包含葉門與敘利亞內戰的多項衝突裡大打代理人戰爭。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）今天在電視轉播記者會上表示，「伊朗總統（萊希，Ebrahim Raisi）已向沙烏地國王發出（來訪）邀請。」

根據伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency），兩國的技術代表團正準備重啟使領館，德黑蘭稱雙方使領館最晚將於5月9日重新開始運作。