路透社報導，遜尼派沙烏地與什葉派伊朗這兩個穆斯林宿敵上月復交後，中東的裂痕正進一步緩和。之前沙烏地和伊朗長年失和，在包含葉門與敘利亞內戰的多項衝突裡大打代理人戰爭。
伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）今天在電視轉播記者會上表示，「伊朗總統（萊希，Ebrahim Raisi）已向沙烏地國王發出（來訪）邀請。」
根據伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency），兩國的技術代表團正準備重啟使領館，德黑蘭稱雙方使領館最晚將於5月9日重新開始運作。
伊朗外交部發言人今天宣布，已正式邀請沙烏地阿拉伯國王來訪。在中國斡旋下，這兩個區域競爭對手上月宣布達成協議，為關係正常化鋪平道路。
路透社報導，遜尼派沙烏地與什葉派伊朗這兩個穆斯林宿敵上月復交後，中東的裂痕正進一步緩和。之前沙烏地和伊朗長年失和，在包含葉門與敘利亞內戰的多項衝突裡大打代理人戰爭。
伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）今天在電視轉播記者會上表示，「伊朗總統（萊希，Ebrahim Raisi）已向沙烏地國王發出（來訪）邀請。」
根據伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency），兩國的技術代表團正準備重啟使領館，德黑蘭稱雙方使領館最晚將於5月9日重新開始運作。
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