英國歌手山姆史密斯(Sam Smith)與德國跨性別歌手金·彼特拉斯（Kim Petras）在第65屆葛萊美獎上以歌曲〈Unholy〉，擊敗BTS 、ABBA 合唱團等，拿下「最佳流行組合／團體表演獎」的殊榮。豈料，他近期在演唱會上的穿搭及表演，卻遭到抨擊「不適合小孩觀看」，在社群上引發討論。

綜合《Page Six》及其他外媒報導，有著空靈歌手之稱的山姆史密斯近期在英國謝菲爾德(Sheffield)開演唱會，豈料，事後有網友在社群上曬出他的多種穿搭，更抨擊其在舞台上的表演充滿「戀物癖裝備(fetish gear)」、「性暗示」、「撒旦誘惑」等，認為這些畫面有些「低俗」且不適合孩童觀賞，「山姆史密斯的演唱會並未設有年齡限制，若家長帶著小孩觀看，恐會讓孩子們接觸到這種『性暗示』。」

Sam Smith slammed for ‘satanic’ and ‘grotesque’ tour performance https://t.co/BG1UjXcHMv pic.twitter.com/qCH2flKuBD — Page Six (@PageSix) April 17, 2023

Sam Smith does it again, they don't even try and hide their satanic crap, and his shows don't have an age restriction, children would've been exposed to this vile display! 😈👌 pic.twitter.com/tmropqPZab — vegastar (@vegastarr) April 15, 2023

對此，除了在推特上引發討論外，更有多位網友在山姆史密斯近期在推特及IG上曬出的相關貼文中留下負面的聲音，直言：「這不再是你」、「你把靈魂賣給了魔鬼」、「你這樣有點像是戀童癖」、「令人難以置信的表演。」然而，也有部分網友支持山姆史密斯的作為，表示：「如果你的行為，讓那些充滿歧視的人感到不安，你一定是在做正確的事」、「我會一直支持你的。」在網路上掀起正反兩極的討論。

事實上，山姆史密斯以獨特裝扮引發網友討論的行為已經不是第一次，他近期登上雜誌封面時，身上未穿任何服飾，僅以粉色膠帶、緞帶纏繞全身，前衛而大膽的造型，便曾在網路上引發粉絲與網友的輿論風波，不少人認為山姆史密斯是以此種作為展現他的獨特性，以及對抗外界眼光的勇氣。