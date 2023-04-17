英國歌手山姆史密斯(Sam Smith)與德國跨性別歌手金·彼特拉斯（Kim Petras）在第65屆葛萊美獎上以歌曲〈Unholy〉，擊敗BTS 、ABBA 合唱團等，拿下「最佳流行組合／團體表演獎」的殊榮。豈料，他近期在演唱會上的穿搭及表演，卻遭到抨擊「不適合小孩觀看」，在社群上引發討論。
綜合《Page Six》及其他外媒報導，有著空靈歌手之稱的山姆史密斯近期在英國謝菲爾德(Sheffield)開演唱會，豈料，事後有網友在社群上曬出他的多種穿搭，更抨擊其在舞台上的表演充滿「戀物癖裝備(fetish gear)」、「性暗示」、「撒旦誘惑」等，認為這些畫面有些「低俗」且不適合孩童觀賞，「山姆史密斯的演唱會並未設有年齡限制，若家長帶著小孩觀看，恐會讓孩子們接觸到這種『性暗示』。」
對此，除了在推特上引發討論外，更有多位網友在山姆史密斯近期在推特及IG上曬出的相關貼文中留下負面的聲音，直言：「這不再是你」、「你把靈魂賣給了魔鬼」、「你這樣有點像是戀童癖」、「令人難以置信的表演。」然而，也有部分網友支持山姆史密斯的作為，表示：「如果你的行為，讓那些充滿歧視的人感到不安，你一定是在做正確的事」、「我會一直支持你的。」在網路上掀起正反兩極的討論。
事實上，山姆史密斯以獨特裝扮引發網友討論的行為已經不是第一次，他近期登上雜誌封面時，身上未穿任何服飾，僅以粉色膠帶、緞帶纏繞全身，前衛而大膽的造型，便曾在網路上引發粉絲與網友的輿論風波，不少人認為山姆史密斯是以此種作為展現他的獨特性，以及對抗外界眼光的勇氣。
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