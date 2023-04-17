世界三大宗教盛事之一的大甲媽祖繞境，將於4月21日（周五）起駕，行程為期9天8夜，預計隔日（4/22）下午途經楓康超市王田總部廠區駐停暫休。楓康超市身為中部在地超市，對在地宗教盛事相當積極熱心，現場不僅將搭設點心站提供隨行信眾結緣餐點，今年也主動幫各地門市有意捐贈的顧客，代行愛心捐贈義務服務。

楓康超市表示，民眾只要在楓康超市各門市填寫捐贈單、隨喜捐贈，楓康超市會在王田廠區為香客免費提供料多實在的古早味素粽和松阪肉粽、清熱甘甜的火烤椰子水、高纖高能量的冰烤地瓜、補元氣的養蔘飲等，不同於其他一般結緣品，楓康超市皆為健康養生取向，讓所有沒時間加入盛會的人都能夠分享到遶境的參與感，也讓信眾們直呼「真的很不一樣」!

此外，配合大甲媽遶境活動，楓康超市自即日起至5月11日期間舉辦「迎媽祖、購物滿額抽媽祖純金金牌」活動，在全省楓康超市各門市單筆消費滿500元，就可參加媽祖純金金牌、提貨券和咖啡等千項獎品抽獎。楓康超市表示，要讓消費者一起感受到大甲媽遶境的喜樂與福報。