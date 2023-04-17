「鳥科學先生」之稱的泌尿科醫師顧芳瑜，其診所、住家17日遭到檢方指揮偵辦，持搜索票和拘票兵分14處進行搜索，陸續拘提顧芳瑜醫師與8名涉嫌「割包皮詐保」男病患，顧過去2年替男病患開立不實診斷證明，向保險公司領取高額理賠；全案依加重詐欺、偽造文書等罪偵辦。

據《ETtoday新聞雲》報導，若因美觀等因素「割包皮」，不僅商業醫療險會打折理賠，且健保也不給付，不過若有醫師診斷證明「發炎」等影響健康疑慮，健保會給付外，醫療險理賠也會提高，甚至實支實付達數十萬元。

另外，一般坊間泌尿科醫師割包皮手術約在1-2萬元，而主流的包皮槍止血釘手術落在2-3萬元間，但顧芳瑜醫師推廣的「包皮槍3.0」手術，其費用約為3萬元以上。

據悉，由於保險業者發現顧芳瑜醫師的病患出險比例偏高，且手術申請費用也有較高現象，另外發現有部分患者長期無「立即手術」的必要，但顧芳瑜醫師仍以「病理性包莖」為由，須立即替病患手術，且開立疑似不實診斷，遭到保險犯防中心認為有詐保，偽冒請領保險的問題向檢警檢舉。