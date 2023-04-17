七大工業國集團（G7）外長會議於16日起在日本長野縣輕井澤町召開三天，17日展開正式會談，會上劍指中俄，重申反對片面改變現狀。日本外務大臣林芳正在與美國國務卿布林肯舉行雙邊會談後也表示：「台海的和平與穩定對我們國家的影響是必然的，它也是國際社會更廣泛安全和保障的一個關鍵因素。」他還告訴記者說，法國外長柯隆納表示，法國對尊重現狀、維持台海和平穩定「深有感受」。

G7外長會議16日晚開幕，林芳正以主席身分主持工作晚餐會，針對包括中國在內的印太地區局勢交換意見，進行了2個多小時的討論。林芳正指出，G7保持團結一致具有極其重要意義。據日媒報導，與會各方一致反對倚仗強力片面改變現狀的做法，重申維護台海和平與穩定的重要性，就要求和平解決兩岸問題達成共識。林芳正另強調，繼續與中方溝通意見，在解決全球課題方面相互配合，構築富有建設性的穩定關係十分重要。各外長也表達了相同觀點。此外強烈譴責北韓屢次發射彈道飛彈。

據路透報導，美國國務院一名資深官員說，G7各國傳達的訊息是相同的：「我們想要在中國準備與我們合作的那些領域與中國合作」，另一方面，「我們當然會堅決反對任何脅迫、任何市場操縱、任何改變台灣海峽現狀的做法。」

據共同社報導，在17日的討論中，針對俄羅斯攻打烏克蘭和中國的行動，各方就反對憑藉實力片面改變現狀達成共識，並確認了對東海和南海局勢共同的嚴重關切。各方努力為維護基於法治的國際秩序而合作。各方還就如何實現烏克蘭的和平交換意見。林芳正強調，G7將要求俄軍立即且無條件撤退。他表示：「應如何開展決定烏克蘭未來的談判，這是應由烏克蘭民眾決定的問題。」