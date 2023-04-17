路透報導，蘋果在孟買的第一間門市17日開幕，但18日才開始向公眾開放，而第二家門市20日將在新德里的一家商場內舉行開幕儀式。

報導指出，庫克本周為蘋果在孟買和新德里的公司直營店主持開幕儀式，突顯出蘋果擴張印度版圖的雄心。儘管目前蘋果在印度只有3％的市占率，但已一直透過代工廠商擴大iPhone組裝線，同時也提高從印度出口iPhone。

據印度手機和電子協會的數據顯示，2022年4月至今年2月，印度出口價值約90億美元的智慧手機，其中iPhone占50％以上。

兩位消息人士表示，庫克19日將在新德里與莫迪會面；庫克還將與印度訊息技術部副部長會面。莫迪的辦公室拒絕發表評論，而蘋果和印度訊息技術部沒有立即回應評論。

另外，界面新聞引述知情人士報導，截至3月，蘋果過去一年在印度市場銷售額達到創紀錄的近60億美元，較前一年的41億美元增長近50％。蘋果公司定於當地時間5月4日公布今年二季財報。

蘋果在其收益報表中沒有列出印度市場收入，但被要求向當地政府報告在該國的年度銷售額。截至2022年3月的一年中，蘋果公布的在印銷售額為3,338億盧比（約合41億美元）。