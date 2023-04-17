目前正值台中百貨市場母親節促銷大戰，大魯閣新時代購物中心今（17）日宣布，自4月19日至5月15日將推出母親節促銷活動，喊出「這週要約媽」口號，邀民眾抽出時間陪媽媽，約媽媽一起到大魯閣新時代來場「草地野餐趣」派對，報名即享野餐點心套組，還可再抽電影票、萬元住宿券。

大魯閣新時代今年母親節檔期推出化妝品滿2,000元送200元、全館滿3,000元送300元優惠，這次更獨家強檔推出日系品牌UNIQLO單筆滿3,000元送300元商品券回饋（累贈）；日本家居品牌「宜得利」也首次同享全館累計滿3,000元送300元活動，在百貨同業中是少見的強大回饋！

大魯閣新時代表示，深受國人喜愛的UNIQLO聯名UT、兒童家居服、春夏男女裝，或是宜得利日系餐具、N Cool涼感寢具、可躺式電動沙發都是店家推薦可以趁勢入手、一次買齊的最佳時機；館內的多種保健食品、品牌按摩機、鍋具組，也都是慰勞媽媽辛勞付出的送禮首選。

大魯閣新時代搶在母親節檔期4月下旬、推出全新改裝網美系美食街，近期也引進2家吃到飽餐廳，打造餐飲美食新亮點！包括11樓「鬥牛士二鍋」主打壽喜燒鍋物放題，午餐358元起，即可享用6種肉品及多種熟食、冰品吃到飽；「鵲司牛鐵板牛排」主打最低350元起，就能享受星級主廚監製的牛、豬排套餐，以及豐富自助吧吃到飽，就連披薩也是無限享用，深受學生、家庭客青睞！