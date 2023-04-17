根據紐約時報取得的消息，今年3月當谷歌員工得知韓國科技巨擘三星考慮由Bing取代谷歌作為裝置內預設搜尋引擎時，他們大吃一驚，面對可能失去三星，谷歌的反應相當「驚慌」，因為與三星的合作每年估計可帶來30億美元收入。

微軟的Bing挾著AI技術來勢洶洶，對於稱霸網搜領域25年的谷歌來說，無疑是當前最嚴重的威脅。據內部文件顯示，谷歌正積極打造AI技術的全新搜尋引擎，同時升級現有網搜技術並且增加AI功能。

據聞谷歌最新計畫名為「Magi」，正在研發和測試版本，將提供用戶更多個人化的體驗，設法預測用戶需求，目前已有逾160人參與該團隊。

谷歌主管在內部文件提及，該公司正在開發有AI協助的地圖技術，與聊天機器人對話搜尋音樂。

據傳谷歌上周邀請一些員工測試Magi功能，鼓勵員工向搜索引擎提出後續問題以評估對話能力。谷歌預料下個月向外界發布最新工具，今秋加入更多功能。該公司規劃最初僅發布予最多100萬人使用，到年底前增加至3,000萬人。