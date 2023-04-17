現在許多人都會叫外送訂餐解決口腹之慾。一位男子近日透過外送平台訂購麥當勞，沒想到取貨後打開一看，中薯還沒吃就縮水剩下一半的份量，讓他覺得相當火大。對此，許多內行人表示，其實薯條悶久了就會吸收水份變軟消風，並非麥當勞給的薯條份量不足。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他用外送平台訂購麥當勞餐點，沒想到送來的中薯份量只有紙盒的一半，「我還沒吃就這樣了…」，讓他感到非常不爽；原PO提到，麥當勞的紙袋包裝完整，因此沒有外送員偷吃的可能性，而是麥當勞裝袋時薯條就是這個份量。

一位男子訂購麥當勞，發現薯條份量剩下一半相當不滿。（翻攝自爆怨公社臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「麥當勞人員的問題」、「曾經遇過+1，當場吃一半發現，下面都是短的，投訴有馬上換一包」、「真的要打電話去反應」、「這種情況只要回報給麥當勞都會補…至少麥當勞公關部是這樣說的…薯條份量就是以滿裝為基準…」。

不過也有不少內行人指出，其實原PO拿到的中薯是正常份量，「男生不都這樣嗎？」、「放在紙袋裡面悶著就會這樣，軟掉了」、「軟了就變小了」、「薯條一定會軟，它們雄偉的時光大概只有1分鐘」、「這是軟掉吧，外送拿的薯條跟一般當場買的薯條都是同一個架上拿的喔！並沒有區分開拿」。