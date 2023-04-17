美國第7艦隊17日發出新聞稿「第七艦隊驅逐艦過境台灣海峽」，並公布勃克級飛彈驅逐艦「米利厄斯號」（USS Milius）通過台海時的照片。我國防部表示，美艦通過台灣海峽北駛期間，國軍全程掌握相關動態，狀況均正常。對此，中天《盧秀芳辣晚報》17日也由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對「解放軍圍台軍演後一週，美軍驅逐艦米利厄斯號穿越台灣海峽」的看法，民眾幾乎一面倒認為「他們真的要救，應該就要早就來救，現在有點在作秀的感覺」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》17日由記者「辮子妹」進行街訪，對於美軍驅逐艦米利厄斯號在解放軍軍演一週後穿越台灣海峽，許多年輕人紛紛表示「怎麼過了一個禮拜才來」、「那為什麼他們這麼晚才來」、「隔一週欸，有點久欸」、「如果他們沒有立刻來的話，我們早就被打了」、「我覺得一個禮拜過去，他們真的要救，應該就要早就來救，有點在作秀的感覺，故意先讓中國大陸看一下，好像不是完全要幫助我們台灣」、「他們收訊比較不好，現在才收到這件事」

不過也有少數民眾認為，對於米利厄斯號穿越台灣海峽表示認同，「就感覺美國來救我們了啊」、「至少有來吧」、「某種層度還是有警告中國大陸的意味」、「有感覺被保護啦，美軍出來在保衛我們台灣」、「感覺美國還是有在關心台灣」。