受去年河南鄭州富士康疫情封控、員工返鄉與補貼糾紛影響，加上蘋果供應鏈轉往印度，鄭州富士康目前的員工數已大減超過50%。據陸媒報導，河南鄭州市政府也正積極引進比亞迪等大廠前往投資設廠，試圖藉以填補空缺，擺脫對富士康的依賴。

據《芯智訊》報導，鄭州富士康員工生活區之一的豫康新城，現在當地的商業步行街上是一片空蕩，幾乎看不到人，兩邊的店舖，也幾乎都是閉門停業狀態，有些則是掛出了出租、轉讓的信息。

鄭州富士康員工生活區之一的豫康新城，當地的商業步行街上是一片空蕩，幾乎看不到人。（圖／一財網）

在富士康鄭州科技園的多名員工表示，即便不與高峰期的30多萬名富士康員工數量相比，如今仍在崗的鄭州富士康員工數量也比去年減少了一半以上，3、4月份向來是用工淡季，但今年的淡季，人又比往年少得多。原因除了返職費較低，很多人離職就不再返回，其次是用工量減少，因為有些產能轉移到印度。

報導引述員工表示，目前仍在園區上班的員工，僅剩6、7萬人，這一數量在「五一長假」之後，伴隨著訂單進入旺季，可能會有回升，但往後的返費，可能再也不會像去年那樣，動輒可以拿到1至2萬人民幣（約合台幣4.5萬至9萬元）了。

此外，報導說，由於富士康所在的鄭州航空港區過去過度依賴富士康，因此目前也在盡可能招商更多企業，以擺脫當地經濟對富士康過度依賴，比亞迪似乎成為重要的扶持對象。

值得注意的是，當地官員指出，今年4月6日，第一輛鄭州產比亞迪汽車在航空港區興港新能源產業園下線。根據規劃，比亞迪將在港區投資近100億元，建設一個年產百萬輛車的新廠。未來的港區，將以新能源汽車龍頭企業為核心，佈局全產業鏈，在港區建成新能源汽車產業集群。