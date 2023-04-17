美國聯邦貿易委員會（FTC）近日向670家企業發布警告，強調商品若廣告不實將受罰。FTC在去年12月修訂保健產品廣告規範，要求廣告主打的性能或功效必須有充分科學依據，而最新發布的警告不限保健產品，警告對象涵蓋阿斯特捷利康（AZ）、通用磨坊、能量飲料製造商BrainJuice等知名品牌。