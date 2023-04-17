挪威工會聯合會（LO）及職業聯合會（YS）兩大工會與資方代表挪威工業總會（NHO）針對勞工薪資的協商在16日談判破裂，促使工會17日在首都奧斯陸發動罷工抗爭，有超過2.4萬人走上街頭抗議，影響範圍遍及營造、運輸、製造及旅館等主要產業。這是挪威工會聯合會20年來首度發動罷工。