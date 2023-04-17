各國逐步解封後，許多人開始規劃久違的出國度假，旅客比以前更嚮往自然環境迷人的旅遊地來療癒身心，尤其令人放鬆的海島旅遊特別受歡迎。雄獅旅遊瞄準許多人熱愛的關島，攜手星宇航空於即日起至6月24日獨家合作關島包機22架次，開賣多款團體、自由行商品及體驗遊程，無論是讓人盡情放電的海上活動、陸上運動、空中極限運動，或富在地文化體驗的探索之旅等通通有，自由行更祭出每人1萬9900元起的划算假，搶攻療癒的海島假期商機。

看好關島的療癒海島度假商機，雄獅旅遊合作星宇航空包機飛關島，自由行每人2萬有找。（何書青攝）

關島擁有水質純淨而美麗的海域，潔白的沙灘配上深深淺淺藍綠漸層的清澈海水令人著迷，被許多人視為玩水度假天堂，它也是距離台灣最近的美國領土，位於馬里亞那群島最南方，面積約是2個台北市的大小，而台灣旅客入境關島免簽證，且只需3.5小時就能抵達，十分方便。

本篇將聚焦分享記者實地走訪現在去關島好玩又熱血的戶外活動，像是跳下海與魚共游的浮潛、到夢幻的海上鞦韆拍美照、不會游泳也能玩的潛水、在絕美海景陪襯的高爾夫球場體驗隔海揮竿等等，愛刺激的旅人還可以大玩高空跳傘試膽量，許多活動體驗透過雄獅訂購都還都包含從飯店接送。

關島擁有純淨美麗的海水，吸引來自世界的旅客到此大玩海上活動。（何書青攝）

【比基尼島俱樂部】

比基尼島俱樂部（Bikini Island Club）位在關島最南端的可可斯潟湖（Cocos Lagoon），旅客到這裡能一站體驗多樣的海上活動，並都有專人帶領，像是搭著船出海尋覓海豚、駕駛雙人水上摩托車、 搭乘香蕉船、在海上下水浮潛看可愛的魚群，而最特別的就屬沙洲遊覽，能到關島唯一的最新打卡景點「海上鞦韆」拍美照。

比基尼島俱樂部帶乘客搭船出發展開一系列海上活動。（何書青攝）

浮潛時，船員會餵魚讓魚群靠近，遊客就能更近距離的與魚共游。（何書青攝）

沙洲遊覽的體驗很特別，因為這裡不是有乾沙灘的陸地，因此搭乘香蕉船到達沙洲後，一下船，腳就直接踏進冰涼的海水中活動，水位高度在大小腿、腰際上下都有可能，是潮汐情況而定。這裡必拍的就是「海上鞦韆」，畫面海上鞦韆搭配著一大片淺薄荷綠色海水搭及湛藍天空，海上鞦韆上還有「BIKINI ISLAND」的字樣，非常值得拍照留念；若不想曬太久，也能走去旁邊一座小茅草屋遮陽。

比基尼島的沙洲遊覽有海上鞦韆可拍照。（何書青攝）

雄獅旅遊即日起至6月24日攜手星宇航空獨家合作關島包機22架次，到美麗的關島自由行每人不到2萬元；圖為比基尼島的沙洲遊覽體驗。（何書青攝）

雙人水上摩托車是喜歡刺激的遊客最期待的海上活動，在專人教學及引導下，遊客能親自駕駛水上摩托車，在海上享用馳聘的快感。如果在各式遊程中若有不適，也可以跟帶領的工作人員說，隨時有人能協助回到船上或岸上休息。回到岸上，在比基尼島俱樂部沖洗完身體、換好衣服之後，不妨享用這裡的餐點和飲品，在海景旁好好補充能量一番；推薦炸得酥香的豬排飯，搭配2種醬料，開胃又下飯。

在教練引導下，遊客可親自駕駛水上摩托車。（何書青攝）

比基尼島俱樂部的炸豬排飯。（何書青攝）

【JNS潛水】

就算不會游泳、沒有潛水執照的遊客，也能在「JNS潛水」有合格國際認證的專業教練帶領之下，親身感受關島海洋世界的魅力。「JNS潛水」位在關島知名的魚眼公園海洋生態保育區內，這裡擁有得天獨厚的珊瑚礁群屏障保護，在海面平穩的薄荷綠海洋中，孕育了數百種色彩豐富的熱帶魚，還有機會在此近距離捕捉到小海龜的可愛身影。

「JNS潛水」讓不會游泳的旅客也能親近海洋。（何書青攝）

下水前會先進行教學解說，也能用中文溝通。（何書青攝）

對台灣人來說，曾獲關島年度最佳潛水公司的「JNS潛水」最棒之處就是不用擔心語言隔閡，因為老闆Jeff是關島土生土長的潛水世家第二代，他的妻子是來自台灣的珊珊，因此英文、中文都能溝通；在岸上進行行前教學時，珊珊擅長用語言搭配肢體動作講解，讓旅客能更清楚理解，只聽得懂中文的旅客也能安心地學會如何揹著潛水氣瓶體驗進行水肺潛水，一起探訪美麗的海底世界。包含教學、換裝、下水的整個活動時間約2.5小時，其中在水下潛水體驗約30分鐘。

教學、著裝完畢後，不必搭船，跟著教練步行到旁邊的沙灘慢慢走進海裡，不用擔心一下就到很深的海水中。（何書青攝）

水肺潛水時可與魚群合照留念。（JNS DIVERS提供）

潛水完後，可順道造訪就在一旁的「魚眼公園」，漫步在280公尺長的棧橋後，就會到達建於海上的魚眼公園海底展望台，在館內沿著旋轉樓梯往下走，便可在約10公尺深的海底，透過窗戶看見在海洋中自由自在悠游的熱帶魚群們及珊瑚礁，還會不時出現小鯊魚，可說是天然的水族館。

此外，岸上的魚眼公園餐廳在晚餐時段，供應吃到飽的料理，還會上演當地原住民查莫洛草裙舞及火舞秀，充滿熱帶島嶼風的歌唱、舞蹈、特技表演都將登場，賓客可以一邊大啖Buffet，一邊欣賞熱情又精彩的節目。

通往魚眼公園展望台的沿途也十分適合拍美照。（何書青攝）

魚眼公園餐廳在晚餐時段有精彩的原住民查莫洛草裙舞及火舞秀。（何書青攝）

【ONWARD MANGILAO GOLF CLUB曼吉勞高爾夫俱樂部】

喜歡高爾夫球的玩家，來到關島可別錯過朝聖獲選世界100大高爾夫球場的「曼吉勞高爾夫俱樂部（ONWARD MANGILAO GOLF CLUB）」，這座球場出自世界著名的高爾夫球場建築設計師Robin Nelson之手，是關島唯一沿著海岸建造的濱海高爾夫球場，因此這裡不僅有專業規格的場地及設施，整座球場還結合了壯麗的海岸景觀，更有最大亮點的特殊跨海灣果嶺，考驗玩家球技。

從俱樂部館內望出去的海景壯觀。（何書青攝）

ONWARD MANGILAO GOLF CLUB沿著海岸建造，坐擁壯觀海景。（何書青攝）

由於俱樂部就建於斷崖上，一踏進館內，迎面而來的是居高臨下視角的一整片蔚藍海景，令人驚艷；而ONWARD MANGILAO GOLF CLUB全新增設的SPA設施也即將開幕，屆時賓客可在打完球後，在大海景色前，享受泡湯放鬆的時刻。

ONWARD MANGILAO GOLF CLUB景色迷人，讓人在搭乘高爾夫球車時都是享受。（何書青攝）

第12洞及13洞的跨海灣果嶺富挑戰性。（何書青攝）

ONWARD MANGILAO GOLF CLUB的球道全長6047碼，18洞72標準桿，各具不同的挑戰。其中，最特別的就屬第12洞及13洞的跨海灣果嶺，玩家得把球打到隔海的果嶺上才算成功，在難以預測的海風影響下，使得難度更加提升；值得一提的是，若成功將球打上對面的果嶺，球場還將頒發一張挑戰12洞果嶺成功的證書給玩家，成就感、儀式感十足

在12洞果嶺挑戰成功後俱樂部將頒發證書。（何書青攝）

ONWARD MANGILAO GOLF CLUB新增設的溫泉設施。（何書青攝）

【高空跳傘】

想來點刺激的極限運動，在自然景色迷人的關島跳傘讓許多人躍躍欲試，透過預約體驗，旅客將乘坐小飛機起程。當升空到達指定的跳傘高度，會由專業教練帶領之下，一起在天際盡情翱翔，用不一樣的高空視角，飽覽關島的景致，教練還會替旅客拍下在空中難得的畫面留念。