目前在地球軌道上有兩座大型的長期太空站，一座是國際太空站，另一座是大陸的天宮太空站。天宮太空站又有新的進展，氧氣供應可以100%循環再生，可以有效減少地球物資供應量。

有趣的工程(Interesting Engineering)報導，在哈爾濱舉行的太空技術研討會上，天宮太空站環控生保室主任卞強表示，目前天宮號可以自行生產所有氧氣，神舟15號的太空人大口呼吸沒有問題。

卞強說：「天宮號有6個環境維持系統，已達成氧氣再生率100%，水資源回收率95%的效果。這最大的好處是，每年的物資補給量可以減少 6 噸，也就可以運送其他更重要的實驗資材。」

目前天宮號太空站是3個模組結合成T字型，未來還會擴充成十字型，也可能再加大規模。(圖/CNSA)

目前天宮號是由天和核心艙、問天實驗艙與夢天實驗艙組合而成，整體如同一個T字型。不過大陸航天局(CNSA)透露，未來還有再增加一具模組，將 T形變成十字形。新的多用途模組有6個對接端口，可以連接更多的艙室與太空船，以形成更大型的太空站。