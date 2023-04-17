目前在地球軌道上有兩座大型的長期太空站，一座是國際太空站，另一座是大陸的天宮太空站。天宮太空站又有新的進展，氧氣供應可以100%循環再生，可以有效減少地球物資供應量。
有趣的工程(Interesting Engineering)報導，在哈爾濱舉行的太空技術研討會上，天宮太空站環控生保室主任卞強表示，目前天宮號可以自行生產所有氧氣，神舟15號的太空人大口呼吸沒有問題。
卞強說：「天宮號有6個環境維持系統，已達成氧氣再生率100%，水資源回收率95%的效果。這最大的好處是，每年的物資補給量可以減少 6 噸，也就可以運送其他更重要的實驗資材。」
目前天宮號是由天和核心艙、問天實驗艙與夢天實驗艙組合而成，整體如同一個T字型。不過大陸航天局(CNSA)透露，未來還有再增加一具模組，將 T形變成十字形。新的多用途模組有6個對接端口，可以連接更多的艙室與太空船，以形成更大型的太空站。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。