台北房價高，即便是老公寓也不遑多讓，就有一名網友發現青田街老公寓每坪破百萬，與民生社區老公寓相比，有過之而無不及，好奇明明就是老公寓為什麼會這麼貴？釣出許多台北人解答，更點出最大優勢。

「青田街到底在貴什麼？」一名網友在PTT八卦板發文表示，台北市青田街沒有高樓大廈，全部都是屋齡30年起跳的老公寓，觀察青田街老公寓價格一坪要100萬起跳，堪比紐約中央公園第一排，好奇「憑什麼青田街40年老公寓能賣到一坪100萬？」

貼文引起眾人熱議，「那裡真正的天龍啊，傻傻的」、「100哪買得到，想太多」、「那邊是台北高級老學究文青特區」、「青田街附近在日本時期滿滿日本別墅，黑瓦木房庭院」、「那邊晚上真的很安靜，我也滿喜歡的」、「就是一群有錢人住的，位置也很讚，永康商圈+大安森林公園+明星國中怎麼輸」。

也有網友認為青田街最大優勢就是學區，「光學區就值最少兩千五」、「國中學區有一哥中正，前四金華，老五龍門」、「學區吧...我家在附近爛爛的，也有人一直問可不可以借戶籍，然後附近也真的安靜」、「那區中古屋主都很敢開價，可能是學區也很搶手」。