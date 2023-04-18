根據新加坡企業發展局17日公布，3月非石油國內出口年減8.3％，降幅小於2月修正後的年減15.8％，亦低於市場預估的萎縮20％。

3月非石油國內出口已連續6個月下滑，不過縮幅為近幾個月最小，去年12月年減20.6％，1月降幅更高達25％。報告顯示，第一季非石油國內出口年減16.2％。

與前月相比，3月非石油國內出口經季調後月增18.4％，扭轉2月修正後數據月減8.2％頹勢。

凱投宏觀新興亞洲經濟學家譚丹（Shivaan Tandon）表示，3月非石油國內出口主要受到對歐盟和北美化學與藥品出口激增推動。

儘管如此，專家指出，由於美國和歐元區面臨衰退風險，星國未來幾個月的出口狀況可能維持在現行的疲弱水準。在此同時，星國最大出口市場大陸雖然重啟邊境，但需求尚未回溫。

根據新加坡企業發展局數據，美國與歐洲合計占星國第一季非石油國內出口比重超過3成，大陸所占比重為14.6％。

報告顯示，星國電子出口繼2月年減26.5％後，3月再萎縮22.3％。非電子出口繼2月年減12.4％後，3月跌幅縮減至4.7％。

按出口市場來看，3月非石油國內出口由大陸、台灣和馬來西亞領跌。對大陸出口年減14.1％，主要因為石化產品、藥品和積體電路出口下滑。對台灣和馬國出口分別年減30.4％與23.1％。

在星國前十大出口市場中，美國與韓國為3月非石油國內出口唯二出現年成長的市場，分別年增13.2％和3.1％。