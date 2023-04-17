很多咖啡族每天從1杯香醇的咖啡開始，品嘗咖啡時間各有所好、所需，甚至隨心所欲，但您可能不知道，喝咖啡有最適當時間，還與精神狀態及睡眠有關，不得輕忽了。澄清綜合醫院中港院區營養師李靜慧18日表示，喝咖啡的最佳時間是「上午10時」左右；次為「午餐後」，約在下午1時至3時，廣大的咖啡族群，您喝對了嗎？

李靜慧指出，咖啡因是一種植物鹼，也是一種中樞神經興奮劑，可提振精神、讓人集中注意力，尤其前一天睡眠不足時，可藉由咖啡短暫幫助腦子維持警醒。

何時是喝咖啡最適當時間？李靜慧指出，答案是接近中午的「10時」左右，有研究指出，上午6時至8時是體內可體松濃度最高的時候，可體松會促使身體分解庫存的營養，讓身體能應付外界變化，使我們能夠處於清醒、精神集中的狀態，但在上午8時以後，可體松濃度會逐漸下降，所以，在上午10時左右補充一點咖啡，就能刺激可體松分泌，達到提神效果。

李靜慧表示，喝咖啡另個適當時間點是「午餐後」，大約在下午1時至3時之間。她說，中午用餐後，身體在進食得到營養後，會再度分泌可體松，促使身體使用這些營養，但午餐過後，大約在下午1時至3時左右便開始下降，加上血糖上升，導致腦袋出現較昏沉狀況，所以，在午餐後，來一杯咖啡可以保持清醒。

至於很多人會因喝咖啡而導致失眠。李靜慧說，咖啡因的作用與代謝時間因人而異，健康成人半衰期約3小時至7小時，再考量到夜間睡眠品質，建議在下午1時至3時前喝最好。

此外，有人喝咖啡會有頻尿問題，李靜慧指出，若個人體質敏感，喝咖啡確實會有明顯利尿及頻尿效果，有研究顯示，咖啡因攝入量與尿頻和尿量增加有關，尤其是在短時間大量飲用，作用更明顯。但攝入多少咖啡因才會有利尿作用？由各項研究結果來看很難有定論，建議在有重要事情如會議或考試前，喝咖啡時機與飲用量最好要自行調整。