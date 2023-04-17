媒體人董智森。（圖／本報系資料照）

2022九合一選舉牽動2024總統大選，國民黨人選則還未定，但有媒體釋出民調顯示，國民黨內的新北市長侯友宜以支持度35.3%奪冠。資深媒體人董智森披露，「以我跑新聞的經驗」，國民黨應該是過年後就已經決定徵召侯友宜。

2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，目前民進黨由副總統賴清德定於一尊，而民眾黨主席柯文哲也將會參戰，至於國民黨人選則還未定。而《震傳媒》今（17）日就釋出了一份最新民調指出，國民黨內的新北市長侯友宜以支持度35.3%奪冠。

資深媒體人董智森今日在中天電視《頭條開講》認為，「以我跑新聞的經驗」，國民黨應該是過年後就已經決定徵召侯友宜。祕書長黃健庭最近講，就是侯友宜！可是過一會趕快又說兩階段三階段，為何？黃健庭一定被朱立倫罵，因為朱還在協調，講了就協調不下去。

董智森認為，朱立倫一定是全台灣最想打贏這場選戰的，因為如果選輸，他在台灣也待不下去了！一定會被罵是私心。

董智森也直言，國民黨當然有在做民調，怎麼會沒有做民調。「我不曉得他為什麼要這樣講，」但是要讓大家對侯友宜有信心之前，國民黨自己要讓大家覺得有信心，而且是很公平、一心一意要打贏選戰的決心顯示出來，支持者才會說大家團結在侯友宜周遭，大家來打贏選戰。