匯豐證券指出，台股得到市場樂觀看待人工智慧（AI）需求、大陸解封，以及電子庫存持續去化等條件助陣，今年以來上漲約12％，大幅超越亞洲不含日本市場平均的3.6％，堪稱全球表現最強市場之一；就國際投資人動向來看，儘管亞洲區域型基金依然忽略台股、對台股持股部位偏低，但全球型基金增持台股部位，統計外資2022年大賣台股逾440億美元，2023年迄今轉為買超65億美元，機構法人籌碼氛圍明顯轉變。

匯豐證券區域策略團隊考量台股與區域內其他市場的評價差距，對台股投資吸引力雖不過度樂觀、維持「中立」投資建議，惟將指數高點預期由14,660點，一口氣升到17,030點，顯示對台股向上挑戰「萬七」有一定信心。

在投資選擇上，匯豐認為，不同於市場第一季的大幅彈升，第二季因為要消化企業財報成績單與下半年展望的變數，走勢可能會較顛簸，因此，仿效足球運動排出攻守平衡的「442」戰術陣型、抵禦市場波動。

首先，四檔高度看好基本面表現的買進首選包括：台積電、台達電、儒鴻、遠傳，憑藉由下而上（bottom-up）的堅定基本面，抵擋外部不確定性風險。其次，四檔優先賣出標的是聯發科、南電、穩懋與巨大，提醒市場這些個股獲利有下修風險。最後的二檔標的則屬於「反市場共識」代表，給予元太「賣出」投資評等，另維持長榮「買進」投資評等。