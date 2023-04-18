在007系列電影中，曾經出現一種「指紋識別槍」，以避免槍支遭到誤用。現在一家新創企業將這個原本存在電影中的設計給實現了。總部位於科羅拉多州布隆菲市(Broomfield)的生物火科技公司(Biofire Technologies)表示，該公司將推出世界上第一支生物識別手槍，稱為「聰明槍」(Biofire Smart Gun)，該槍具有指紋解鎖功能。

有趣的工程(Interesting Engineering)報導，該公司網站介紹：「這是一套生物識別器，槍在離開您的手時，就會自動鎖定，除非槍主人再次握槍，否則無法開火。因此您的槍支永遠不會在兒童、罪犯或其他任何人手中造成悲劇性後果。」

「聰明槍同時使用指紋與3D面部識別系統，能在任何情況下驗證您的身份。拿起槍就立即解鎖，無需代碼、按鈕或小工具。」

該槍的識系統，由鋰電池供電與充電，並使用加密技術，確保它無法被改裝成傳統手槍。目前價格定為 1,499 美元。儘管仍應不惜一切代價避免使用槍支，但知道某些槍支，可以上鎖以防止意外誤用，確實讓持槍者感覺更安全一些。

附帶一提，007電影開創了指紋識別槍的想法，這也引來其他電影創作者的靈感，以及破解之道，2007年的美國動作喜劇片《史密斯先生》（Shoot 'Em Up）當中，主角克里夫歐文把槍主人的手給切下來，破解了指紋槍的識別能力。或許有此隱憂，生物火科技公司的識別系統是雙重保險，既有紋識別，也有面部識別。就不知如果槍主人如果戴遮臉的面罩，是不是就無法用槍了?