新北市一名潘姓人妻不滿公公擅自進入自己房間，氣得怒罵「你這樣很像變態」等語，離婚後還在社群媒體貼文稱「我曾經嫁的那兒公婆可是無恥多了呢」，遭對方提告並求償20萬元。簡易庭認為，潘女的言論屬意見表達，且事出有因，並非單純謾罵公公，屬言論自由範疇，判原告敗訴；可上訴。

根據判決，原告主張，潘女原本是他的兒媳婦，對方因夫妻感情破裂、離婚等糾紛，竟於去年3月間多次辱罵「你都不想想看，你這樣有多變態」、「你這樣很像變態」、「就很變態呀，你要翻我的東西耶」，不僅當員警的面出言侮辱，還在社群媒體貼文稱「唉〜我曾經嫁的那兒公婆可是無恥多了呢」，足以貶損其人格和社會評價，要求賠償20萬元。

針對前公公說法，潘女表示，她的確有指責對方「變態」，原因是原告曾多次未經允許進入房間，自己才會說出相關言論；不僅如此，她在離婚後回前夫家搬東西，原告硬要跟進房間，還擅自翻看她的個人物品，才會再度罵他變態；至於臉書上的貼文，則是看了網路影片有感而發，並無傷害告訴人名譽之犯意。

法官審奪，潘女之言論多為意見表達的評論，屬評價性語詞，且被告多次表明「我在跟你兒子用手機講電話，你就衝進房間，那如果我剛好在換衣服勒？」、「你覺得你有什麼東西在我的房間嗎？」等語，明顯事出有因，並非無端謾罵，就算用語讓對方不快，仍為言論自由範疇，判原告敗訴；可上訴。

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