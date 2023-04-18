運彩「串關」玩法一直以來受到大家的喜愛，因為透過賠率連續相乘的結果就能夠讓可能中獎的金額變大，以小小的投注金額就能夠抱回大大的獎金，近來有位購券者以150元小小的投注買足球「串8關」開心中獎168,574元獎金，今天就來跟大家談一談他是怎麼買的。

他足球「串8關」150元中獎168,574元獎金

台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

運彩「串關」是指購券者須選擇2場或2場以上的比賽及其遊戲玩法進行投注，可以跨球種、跨玩法、跨聯盟、跨賽前與場中，只要購券者看好的比賽場次，就可以串在一起，把賠率變大的一種投注方式，賠率連續相乘的結果，常常可以高達千倍甚至萬倍。

串關

1/13有位中壢投注站的購券者，他買運彩時挑了8場足球賽事，並且買串8關讓賠率連續相乘來提高可能中獎的金額，分別是1.「賠率1.80倍的哈塔伊體育Vs. 加拉塔薩雷 讓分主勝」、2.「賠率2.30倍的里茲聯Vs. 阿斯頓維拉 上半場不讓分主勝」、3.「賠率3.50倍的曼城Vs. 曼聯 不讓分主勝」、4.「賠率2.30倍的西漢姆聯 Vs.狼隊 不讓分主勝」、5.「賠率2.40倍的萊切斯特城 Vs. 諾丁漢森林 不讓分主勝」、6.「賠率2.85倍的南安普敦Vs. 艾佛頓 不讓分客勝」7.「賠率2.90倍的利物浦Vs. 布萊頓 不讓分主勝」以及8.「賠率1.70倍的尤文圖斯Vs. 拿坡里 不讓分主勝」，比賽結果全數命中，8場賽事賠率連續相乘的結果高達1,123.826倍，讓他小小的投注150元開心中獎168,574元。

足球串8關150元中獎16萬元獎金

足球串8關150元中獎16萬元彩券

喜愛運彩的朋友們如果同時看好幾場賽事，可以透過「串關」的投注方式，把它們同時串一起投注，有機會把中獎獎金加乘變大，希望你就是下一個過關中大獎的運彩「串關」達人。