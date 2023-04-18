全球景氣不佳，傳出台積電在台灣擴產放緩，原計畫採購的28奈米機台清單全數取消，恐無法在2024年如期營運，雖然高雄市長陳其邁、經濟部長王美花都強調「台積電投資高雄不變」，但房市專家Sway卻不認為台積電高雄廠能順利營運，並以竹北為例比喻高雄房市現況，「房價就是個上上下下的東西，連竹北都在降價逃命了，高雄根本擋不住這滔滔江水的大浪」。

Sway在臉書發文指出，利空先傳必有因，在台積電法說會還沒公布，就先傳出28奈米不去。他強調，現在電子業因疫情結束後景氣反轉，到處都遇缺不補、整組裁員、減少生產，因為大家都出國去玩了，誰還要在家買一堆筆電之類的產品。

Sway認為，台積電高雄廠傳出建廠計畫延宕，將對高雄房市造成衝擊，他認為根本就沒人會接盤，並提醒大家不要認為房價不會下修。

Sway直言，房價就是個上上下下的東西，連竹北都在降價逃命了，高雄根本就擋不住這滔滔江水的大浪。

台積電高雄設廠消息確定後，曾帶動當地房價不斷飆漲，橋頭區一度以46.5%增幅居冠，楠梓區房價增幅也逼近4成，如今房價出現下修趨勢。Sway公布台南估價師公會揭露的實價登錄資料，比較區間2022年8至10月，與去年11月以後至2023年2月21日，其中高雄苓雅、新興、前鎮、楠梓等地，跌幅介於18.88%至12.19%之間，前金、橋頭區跌幅則約在8%。