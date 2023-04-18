買房並不容易，因此在買賣過程中也要更加小心，才能避免受騙上當，一名竹科工程師自揭遭假房仲詐騙，存了好幾年的薪水一次被騙光，不僅錢沒了結婚夢也破碎，發文提醒網友勿上當，文章引起熱烈討論，但不少人對於原Po沒有把錢匯進履保，而是假房仲的私人帳戶感到不可思議。

該名網友在PTT論壇以「買房卻遇房仲詐騙，結婚夢碎」為題發文，訴苦自己在竹科爆肝工作好多年，由於工作忙碌很難有機會認識女生，好不容易存到買房子的錢，希望可以在結婚市場上加分，沒想到這幾年的薪水，一次被人騙光，「錢沒了，連結婚市場的加分條件也飛了。」

原Po諮詢律師後才發現詐欺刑期少的可能只有1、2年，要原Po不要抱太大希望，讓他難以接受，「台灣真是個鬼島」此外，他也列出5點提醒版友切勿受騙上當。

包括確認房仲身分為真，確認店真的有這個人，且務必跑一趟，因為有可能已離職；買賣地點選有保障的地點，建商或房仲公司；給任何金錢，都要有簽約書白紙黑字或收據，千萬千萬不要匯到房仲個人帳戶；房仲如果個人要簽本票，來要換取你的大量現金也請小心，最後是對買賣流程不熟的人，盡量不要一個人。

文章引起網友們熱烈討論，但許多人認為原Po太不小心，「真的好慘，應該不只一個被騙」、「重點他怎樣騙，沒履保你也敢匯？」、「這年頭沒進履保的房子還有人敢買喔」、「不要以為有店面不會騙人，重點還是大額一定要進履保」、「台灣詐騙真的罰則太低，蓄意詐欺應該重一點。」

有網友出來緩頰安慰原Po，「幫QQ，資訊更多可以防止下一個人受害」、「建議直接公布名字照片，細節也要清楚一點」、「幫補血，原po也是好心提醒。而且因為這篇，看到不少很受用的推文」、「太離譜了…台灣真的詐騙天堂。」