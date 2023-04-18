市面上投資方式及標的百百種，該如何選擇適合自己、風險低、投報好的金融商品？更重要的是找到讓人信賴的公司？復華投信今年(2023)第6度拿下Smart智富台灣基金獎的「固定收益型基金團隊研究獎」，累積歷年勇奪10座Smart智富台灣基金獎的團隊獎殊榮，位居同業之冠，並將該公司的總得獎紀錄推進至150座基金獎及11座團隊獎，堅強的專業實力有目共睹！

理柏奪5金，四連霸傲視群英

理柏台灣基金獎今年頒發107個分類大獎，共有34家資產管理及基金公司獲獎，復華投信旗下的4檔債券基金囊括5項大獎，分別是環球債券(當地貨幣)三年期獎四連霸、環球債券(當地貨幣)五年期獎二連霸、環球新興市場當地貨幣債券三年期獎二連霸、環球新興市場當地貨幣債券五年期獎二連霸，以及環球新興市場強勢貨幣債券三年期獎。

在得獎名單中，復華全球債券基金的表現格外亮眼，它不但是國內投信首檔海外債券基金，自2002年成立迄今超過20年，今年再度榮獲理柏台灣基金獎-環球債券（當地貨幣）3、5年期獎項肯定，其中3年期獎為連續第四年榮獲此殊榮。

固定收益團隊獎項的紀錄保持者

除此之外，由財經月刊《Smart智富月刊》頒發的「Smart智富台灣基金獎」，復華投信第6度拿下『固定收益團隊研究獎』，歷年來共獲得10座該獎項團隊獎的肯定，位居同業之冠。復華投信得獎團隊擁有穩固的投研實力，他們明白如何避險及清楚趨勢，透過正確的投資方式，協助投資人順利達到10年以上的退休理財長期規劃。

復華投信在理柏台灣基金獎的得獎數推進至55座，歷年榮獲四大基金獎更累積達150座，成為名副其實的基金獎常勝軍。（圖/復華投信提供）

復華投信於《指標》台灣年度基金大獎中亦勇奪6項大獎，包含最佳基金公司獎的「亞洲新興市場股票-同級最佳」、「亞洲股票-同級最佳」、「積極型股債混合-傑出表現」，以及復華台灣智能基金的「新臺幣積極型股債混合」獲得最佳表現基金獎同級最佳、復華新興市場短期收益基金的「全球新興市場固定收益」，勇奪最佳表現基金獎傑出表現及最佳定期定額基金大獎同級最佳。

二大優勢助攻 掌握趨勢快又準

到底復華投信的投研團隊有何優勢，能一再獲得專家的肯定呢？首先，復華投信擁有資源豐富的研究平台，陣容堅強的研究團隊包括台灣股票市場、大中華、海外、債券市場及ETF等。

其次是「智慧行腳式投資」，復華長期堅持到第一線掌握被投資對象的經營模式與獲利變化，希望為投資人發掘價值仍被低估的潛力股，即使是債券研究也會親自出訪到國外，與當地的財政、央行官員會談，例如曾遠赴西非的迦納等國，深入了解當地的金融環境及經濟發展。

獲獎即是最好的肯定！復華投信自成立以來已累積150座基金獎、11座團隊獎，對於希望長期投資或累積退休金的人來說，善用得獎團隊的投研實力，透過正確的投資方法，無疑是達成退休目標的投資捷徑。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。