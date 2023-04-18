坐擁國際溫泉！北投溫泉開發超過百餘年，每年吸引百萬人次到訪，位居全台四大溫泉之首，尤其在台北市最後一塊絕版重劃區士林北投園區火熱之際，更突顯北投生活圈舊社區的重要，除可享有國際溫泉、優越的生活機能，還能受惠於北士科廠商進駐打造科技廊帶，未來共生共榮、潛力無窮。

房產專家指出，台北市最後一塊重劃區北士科將複製內湖經驗，連動北投與新北投地區的舊市區，全面提升區域整體發展，隨著北士科的急速發展，未來不論是重劃區或舊市區都有增值空間，不過，對居民而言，生活機能和娛樂才是居住最重要的元素。

北投生活圈生活機能優 採買便利美食多

新北投舊市區有知名的北投市場，採買便利生活機能完整，晚上周邊則變成夜市，包括米其林知名小吃等美食應有盡有；中和街上走路可到達全聯、家樂福，開車5分鐘則是好市多北投店，提供大批食蔬生鮮以及生活用品。

捷運站周邊國際餐飲品牌齊聚，包括麥當勞、肯德雞、漢堡王、頂呱呱、必勝客、摩斯漢堡、星巴克、摩斯漢堡等，還有連鎖大型健身房進駐，一次滿足「家庭」食衣住行等五花八門的需求。

舊市區交通便捷，受惠北投、新北投雙捷運的特性，搭乘捷運線，22分鐘到達台北火車站，37分鐘直通市中心信義計畫區的101大樓；開車經大業路可上洲美快速道路銜接國道1號，南來北往四通八達；承德路或大業路搭乘公車進入市區，路線班次多。

新北投雙捷運特性，南來北往四通八達。(圖/業者提供)

四大名湯之首 每年吸引百萬人次到訪

文史工作者指出，日據時期日本人從北部開始開發溫泉並設立溫泉公共浴場，因此在北投、陽明山、關子嶺、四重溪溫泉這四處的浴場陸續加入日式湯泉文化設計列為「台灣四大名泉」。

其中，北投溫泉開發最早，除了是原住民口中的神秘之水，當年也有不少日本傷兵到此療傷，因此，溫泉具有緩解疲勞、治療傷口的說法不逕而走。另外，從醫學研究角度，適度溫泉具有改善皮膚、緩解關節炎、刺激肌肉神經組織、促進新陳代謝、防治心血管疾病等五大功效。

北投溫泉最大特色就是青磺鐳泉，每天大約只有1600噸的供應量，相對其他泉質較稀少，青磺泉在各地不算少見，但含有微量「鐳」元素的青磺泉，全世界只有北投和日本玉川2處才有，每年吸引超過百萬人次國際觀光客到訪。

文史工作者指出，北投溫泉發展歷史超過百年，日治時期旅客搭乘淡水線鐵路從北投火車站必須步行到溫泉區，而後因應大量泡湯旅客需求，這才新闢「北投─新北投」的鐵路支線，捷運淡水線延續鐵道發展，形成饒富歷史的國際級觀光溫泉特區。

國際級的北投溫泉每年吸引大量觀光客到訪。(圖/業者提供)

新北投站與北投站密不可分，兩站雖距離不遠，步行僅需約10分鐘，但生活環境截然不同，新北投以第二種住宅用地為主，建築樓層大約為5到8層樓，擁有大量的公園綠地，和舒適宜人的居住環境。

新北投站的中山路、溫泉路更是湯屋聚集地，舉凡公營平價露天溫泉，日據時期的古蹟湯屋瀧乃湯，五星級的加賀屋、三二、麗禧等豪華溫泉會所，民眾可選擇喜歡各具特色的溫泉；或是走訪在復興公園、泉源公園與硫磺谷內更設有免費溫泉足湯。

世界級綠建築新北投圖書館。(圖/業者提供)

新北投站周邊也有溫泉博物館、天狗庵史蹟公園、世界級綠建築北投圖書館等歷史古蹟特色建築，感受北投溫泉百餘年的歷史文化特色。

新北投除了是溫泉發源地，更重要是環境依山傍水，擁有大片大屯山景、也有登山步道可到丹鳳山、軍艦岩，區內有許多小型公園環繞，綠覆率高，居住在市區卻鄰近大自然，吸引不少喜愛悠閒步調的民眾青睞。

玖原和美良心規畫 在地客詢問度高

老字號建商玖原建設歷經多年努力，在新北投老城區街廓角地推出的「玖原和美」，基地位於中和街及永興路一段口，為難得的大街廓的角地，基地面積302.2坪，規劃地上15層地下5層樓，主推2~3房。

玖原建設秉持「人為本、客戶為尊」理念，多年來已成為民眾最信任的建商品牌，近年來推出的玖原君邸、玖原君喜、玖原王冠、玖原品藏、玖原青等，銷售屢屢創下佳績。

案場人員表示，全案銷售中心尚未公開，但國際級絕佳地段加上口碑建商備受矚目，建商無論在選地、結構安全、平面設計、建材、施工品質、維護管理、綠建築等各方面，都以最嚴謹態度打造，目前已吸引多組來客詢問，銷售熱絡。